Türkiye'nin ünlü holdingi Emre Alkin'in görevine son verdi
Bayraktar Holding’e bağlı İzmir merkezli otomotiv grubu Ege Endüstri, fon soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Prof. Dr. Emre Alkin’in görevine son verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayraktar Holding’e bağlı İzmir merkezli otomotiv grubu Ege Endüstri, fon soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Prof. Dr. Emre Alkin’in görevine son verdi.
Bayraktar Holding’e bağlı İzmir merkezli otomotiv grubu Ege Endüstri, fon soruşturmasında tutuklanan ekonomist-yazar Prof. Dr. Emre Alkin’in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine son verdi.
Ege Endüstri’den yapılan açıklamada, Alkin’e yönelik soruşturmanın şirketin faaliyetleri, mali yapısı veya operasyonlarıyla bağlantısı bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Bununla birlikte mevcut durum ilgili komite ve Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş olup; Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre Alkin'in görevini fiilen yerine getiremeyecek durumda olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine son verilmesine karar verilmiştir” denildi.
Otomotiv şirketi Denetimden Sorumlu Komite'nin boşalan üyeliğine Ernur Mutlu’nun seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin boşalan üyeliğine yine Ernur Mutlu’nun seçilmesine, Komite Başkanlığı'nın Mutlu tarafından yürütülmesine karar verildiğini de bildirdi. KAYNAK: TEKREFERANS
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