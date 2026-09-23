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Türkiye'nin ünlü holdingi Emre Alkin'in görevine son verdi

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Türkiye'nin ünlü holdingi Emre Alkin'in görevine son verdi

Bayraktar Holding’e bağlı İzmir merkezli otomotiv grubu Ege Endüstri, fon soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Prof. Dr. Emre Alkin’in görevine son verdi.

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Foto - Türkiye'nin ünlü holdingi Emre Alkin'in görevine son verdi

Bayraktar Holding’e bağlı İzmir merkezli otomotiv grubu Ege Endüstri, fon soruşturmasında tutuklanan ekonomist-yazar Prof. Dr. Emre Alkin’in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine son verdi.

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Foto - Türkiye'nin ünlü holdingi Emre Alkin'in görevine son verdi

Ege Endüstri’den yapılan açıklamada, Alkin’e yönelik soruşturmanın şirketin faaliyetleri, mali yapısı veya operasyonlarıyla bağlantısı bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Bununla birlikte mevcut durum ilgili komite ve Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş olup; Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre Alkin'in görevini fiilen yerine getiremeyecek durumda olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine son verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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Foto - Türkiye'nin ünlü holdingi Emre Alkin'in görevine son verdi

Otomotiv şirketi Denetimden Sorumlu Komite'nin boşalan üyeliğine Ernur Mutlu’nun seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin boşalan üyeliğine yine Ernur Mutlu’nun seçilmesine, Komite Başkanlığı'nın Mutlu tarafından yürütülmesine karar verildiğini de bildirdi. KAYNAK: TEKREFERANS

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