Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

20 günlük ara, Okan Buruk için takımı hem zihinsel hem de taktiksel olarak sıfırlamak adına bulunmaz bir fırsat. Fotospor'a göre; Sadece kaptanlarla değil, takımın yerli ve yabancı tüm çekirdek oyuncularıyla küçük grup toplantıları yapacak.