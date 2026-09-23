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Spor
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Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Galatasaray milli arada yeniden ruhunu ayağa kaldırmaya çalışacak...

#1
Foto - Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Galatasaray, son dönemde övünülen 'Florya'nın suyu'na zehir karıştırılmış gibi; psikolojik aidiyet, liderlik eksikliği, tükenmişlik ve konfor alanı hissi üzerinden sıkıntılar yaşıyor. Takımdaki reaksiyonsuzluğu ve psikolojik arka planı birkaç ana başlıkta özetleyen Okan Buruk, 20 günlük milli arada neler yapabileceğini planladı.

#2
Foto - Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Galatasaray'da son dönemde başlayan "Nasıl olsa başkası tepki gösterir" ve "Kaptan halleder" düşüncesi, ciddi bir tepkisizliğe neden oldu. Sahadaki 11 kişinin tepkisizliği Okan Buruk tarafından da takım içi sorumluluğun dağıldığına ve bireysel inisiyatif alma isteğinin baskılandığına bir işaret olarak görülüyor.

#3
Foto - Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Buruk'a göre şu anda öğrencileri, duygusal olarak işin içine girmek yerine sadece "görevini yapıp çıkan" birer çalışana dönüştü. Florya'nın suyuna zehir akıtıldı.

#4
Foto - Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Yüksek enerjili Osimhen gibi bir lider öne çıktığı için, Kaptan Abdülkerim dâhil diğer oyuncular da pasifleşti. "Osimhen olsa kıyameti koparırdı" beklentisi; Kaptan Abdülkerim dışında Yunus ve Barış Alper gibi diğer lider figürlerin de rollerini bırakmasına yol açtı.

#5
Foto - Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Ayrıca daha önce takıma liderlik eden Icardi gitti; Günay, Kaan ve İlkay kendilerini geri çekti.

#6
Foto - Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

20 günlük ara, Okan Buruk için takımı hem zihinsel hem de taktiksel olarak sıfırlamak adına bulunmaz bir fırsat. Fotospor'a göre; Sadece kaptanlarla değil, takımın yerli ve yabancı tüm çekirdek oyuncularıyla küçük grup toplantıları yapacak.

#7
Foto - Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Reaksiyon gösterme işini Osimhen veya kaptana yıkmak yerine, deneyimli isimlere sahadaki reaksiyonel rollerini yeniden tanımlayacak. Kemerburgaz kültürünü vurgulayan saha dışı kaynaşma yemekleri, ailelerin de katıldığı organizasyonlar ve takımı eğlenceli ortamlarda buluşturan psikolojik yük boşaltma seansları organize edecek.

#8
Foto - Beklenen hamle nihayet geldi: Acil olarak bu kararı aldı: Okan Buruk Milli arada Galatasaray ruhunu aşılayacak

Oyuncularına "iş arkadaşı" olmadıklarını, duygusal bağları kuvvetli bir "aile" olduklarını hatırlatacak.

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