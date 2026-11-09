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ROKETSAN ve BAYKAR’dan ısı takipli ölümcül dokunuş! 20 tank arasından çalışan motoru seçip affetmiyorlar

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ROKETSAN ve BAYKAR’dan ısı takipli ölümcül dokunuş! 20 tank arasından çalışan motoru seçip affetmiyorlar

Türk savunma sanayiinin öncü isimleri ROKETSAN ve BAYKAR, yerli mühimmat teknolojisinde ezberleri bozacak çığır açıcı bir projeye imza attı.

#1
Foto - ROKETSAN ve BAYKAR’dan ısı takipli ölümcül dokunuş! 20 tank arasından çalışan motoru seçip affetmiyorlar

MAM-T füzesine eklenen IIR (kızılötesi) arayıcı başlık teknolojisi ve MAM-L versiyonuna kazandırılan TV özelliği sayesinde, yüksek irtifalardan gerçekleştirilen vuruş hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıldı.

#2
Foto - ROKETSAN ve BAYKAR’dan ısı takipli ölümcül dokunuş! 20 tank arasından çalışan motoru seçip affetmiyorlar

Geliştirilen bu yeni nesil başlıklar, hedefteki en küçük ısı değişikliklerini dahi saniyesinde tespit edebilme kabiliyetiyle donatıldı. Gökyüzünde görev yapan SİHA'lar, yüksek irtifada uçtuğu sırada onlarca zırhlı aracın arasından en küçük ısı izine sahip çalışır durumdaki tankı akıllı algoritmalarla seçiyor.

#3
Foto - ROKETSAN ve BAYKAR’dan ısı takipli ölümcül dokunuş! 20 tank arasından çalışan motoru seçip affetmiyorlar

Hedefine kilitlenen mühimmat, hiçbir insan müdahalesine gerek duymadan tamamen otonom bir şekilde hareket ederek düşman unsurunu kusursuz bir hassasiyetle imha ediyor.

#4
Foto - ROKETSAN ve BAYKAR’dan ısı takipli ölümcül dokunuş! 20 tank arasından çalışan motoru seçip affetmiyorlar

Dünyadaki askeri dengeleri sarsacak bu akıllı mühimmat entegrasyonu, Türk ordusunun taarruz gücünü katbekat artırdı. Sahadaki operasyonel etkinliği doruğa çıkaran bu teknoloji, geleceğin muharebe sahasının kurallarını şimdiden yeniden yazıyor.

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