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Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

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Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşması 'dost' bildiğimiz Arap ülkesi tarafından ciddi bir şekilde hedef alınmaya başlandı.

#1
Foto - Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

Mısır, Libya ile Türkiye arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı”na ilişkin hukuki tutumunu yineleyerek, deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda kendi kaygılarının uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kahire yönetimi, bu yaklaşımın iki ülkenin çıkarlarını koruması gerektiğine dikkat çekti.

#2
Foto - Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

Mısır'ın bu tutumu, Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati tarafından cumartesi günü Trablus'ta, geçici Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmede dile getirildi.

#3
Foto - Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

Görüşme, Abdülati'nin Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu Yürütme Konseyi'nin 22'nci dönem toplantısına katılmak üzere bulunduğu Trablus'ta gerçekleştirildi.

#4
Foto - Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

Mısır, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına karşı çıkıyor. Kahire yönetimi, farklı vesilelerle yaptığı açıklamalarda, anlaşmanın onaylanmasının Mısır açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurgulamıştı.

#5
Foto - Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Abdülati, iki ülke arasındaki tarihî ve kardeşlik ilişkilerinden hareketle, deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin süreçte Mısır'ın kaygılarının dikkate alınmasının önemini vurguladı.

#6
Foto - Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

Abdülati, bunun uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi doğrultusunda, iki ülkenin ortak çıkarlarını gözeterek gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bu konuda mutabakata varıldığını belirtti.

#7
Foto - Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular

Abdülati, bunun uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi doğrultusunda, iki ülkenin ortak çıkarlarını gözeterek gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bu konuda mutabakata varıldığını belirtti.

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