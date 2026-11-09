Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar: Çok yakında dünyaya ilan edecekler
Bölgesel anlamda kritik bir anlaşmaya evrilen Mekke İttifakı genişliyor. Türkiy, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı ittifaka bir ülke daha katılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bölgesel anlamda kritik bir anlaşmaya evrilen Mekke İttifakı genişliyor. Türkiy, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı ittifaka bir ülke daha katılıyor.
Associated Press'in (AP) iki Suriyeli yetkiliye dayandırdığı haberine göre Şam yönetimi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma kararı aldı. Ancak söz konusu karar henüz resmen duyurulmadı. Bölgesel kaynaklar ise katılım konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor.
Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan anlaşma, üye ülkelerden birine yönelik saldırının diğer ülkelere de yapılmış sayılmasını ve ortak savunma koordinasyonunun güçlendirilmesini amaçlıyor. Bu yönüyle NATO'nun kolektif savunma anlayışına benzetilen anlaşmanın uygulama esasları ise henüz tam olarak netleşmiş değil.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de 31 Ekim'de Manama Diyaloğu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin anlaşmaya veya benzer bölgesel güvenlik girişimlerine katılma seçeneğini değerlendirdiğini belirtmişti. Türkiye ise 5 Kasım'da anlaşmaya ilişkin onay sürecini tamamladı.
AP'nin haberinde dikkat çeken bir diğer gelişme, Suriye'nin Suudi Arabistan'a askeri personel gönderme hazırlığı oldu. Suriyeli iki yetkili, yaklaşık 600 kişiden oluşan özel kuvvetler birliğinin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a gönderilmesinin planlandığını öne sürdü.
Söz konusu askerlerin Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılması ve ihtiyaç halinde Husilere karşı destek sağlaması bekleniyor. Riyad yönetiminin ise gönderilecek personelin Suriye vatandaşı olmasını, iç savaş döneminde ülkeye gelen yabancı savaşçıların birliklere dahil edilmemesini istediği aktarıldı.
Haberde ayrıca Suriye'den bir askeri heyetin Suudi Arabistan'da temaslarda bulunduğu, 36 Suriyeli askeri yetkilinin de Cidde'deki ortak operasyon merkezini ziyaret ederek Yemen'deki cephe hatları hakkında bilgi aldığı belirtildi. Buna karşın Şam yönetimi, Yemen'e doğrudan asker gönderileceği iddialarını reddediyor. SANA'ya konuşan diplomatik bir kaynak, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme alanlarıyla sınırlı olduğunu bildirdi.
Ahmed Şara yönetimi, özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan ile siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerini derinleştirmeye çalışıyor. İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında 4 Kasım'da imzalanan askeri iş birliği anlaşması da bu yakınlaşmanın son adımlarından biri oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23