Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar: Çok yakında dünyaya ilan edecekler

Haberde ayrıca Suriye'den bir askeri heyetin Suudi Arabistan'da temaslarda bulunduğu, 36 Suriyeli askeri yetkilinin de Cidde'deki ortak operasyon merkezini ziyaret ederek Yemen'deki cephe hatları hakkında bilgi aldığı belirtildi. Buna karşın Şam yönetimi, Yemen'e doğrudan asker gönderileceği iddialarını reddediyor. SANA'ya konuşan diplomatik bir kaynak, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme alanlarıyla sınırlı olduğunu bildirdi.