  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ROKETSAN ve BAYKAR’dan ısı takipli ölümcül dokunuş! 20 tank arasından çalışan motoru seçip affetmiyorlar Dost bildiğimiz ülke Türkiye'nin kuyusunu kazıyor: 'Libya anlaşmasına karşıyız' diyerek duyurdular Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar “pes” dedirtti Ülkelerine acil çağrı yaptılar: “Türk Ordusu karşısında geride kaldık, insansız araçları sınıra yığın” Kararı netleşti: Emre Belözoğlu, göreve gelir gelmez efsane ismin biletini “şaaakk” diye kesti Mekke İttifakı'na katılma kararı aldılar: Çok yakında dünyaya ilan edecekler Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: “Onlara asla kimse güç yetiremez” Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar "pes" dedirtti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar “pes” dedirtti

Paraguay'da eski Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın milyon dolarlık malikanesine düzenlenen polis baskınında, sahte duvarın arkasına gizlenmiş yüksek güvenlikli bir kasa bulundu. İsrail yapımı olduğu öne sürülen, iris tarama sistemiyle korunan kasanın açılamadığı belirtildi. Baskının, malikanenin finansmanında kullanıldığı iddia edilen Ueno Bank kredilerine ilişkin mali soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı. Paraguay'da Ueno Bank'ın çöküşüyle başlayan mali soruşturma, eski Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın lüks malikanesine uzandı.

#1
Foto - Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar "pes" dedirtti

Başkent Asuncion yakınlarındaki San Bernardino kentinde bulunan konuta 8 Kasım Pazar günü savcılık ve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda, evin içindeki sahte bir duvarın arkasında gizlenmiş özel bir kasa tespit edildi. Ancak gelişmiş güvenlik sistemi nedeniyle kasanın içine ulaşılamadı. Paraguay basınından ABC Color'un haberine göre ekipler, malikanenin odalarından birinde gizli bir geçit ve bu geçidin sonunda yüksek güvenlikli bir kapıyla karşılaştı. İlk incelemelerde kapının dijital şifre ve biyometrik tanıma sistemiyle korunduğu belirlendi.

#2
Foto - Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar "pes" dedirtti

Gizli kasanın İsrail menşeli bir güvenlik sistemiyle donatılmış olabileceği, iris ve yüz tanıma teknolojilerinin kullanıldığı öne sürüldü. Ancak sistemin teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ekiplerin açmayı başaramadığı kasanın içinde ne bulunduğu da bilinmiyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre Peña'nın San Bernardino kentindeki malikanesinin tahmini değeri 2 milyon dolara ulaşıyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunan yapının kapalı alanı ise 1015 metrekareyi buluyor.

#3
Foto - Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar "pes" dedirtti

Soruşturma dosyasında, eski cumhurbaşkanının malikanenin inşası için Mayıs 2024'te Ueno Bank'tan toplam 3,5 milyar Paraguay guaranisini aşan iki kredi kullandığı belirtiliyor. Aylık kredi taksitlerinin 239 milyon guaraniye ulaştığı ve bu tutarın Peña'nın cumhurbaşkanlığı maaşının yaklaşık 6 katına denk geldiği ifade ediliyor. Peña, Ueno Bank'ın mali çöküşüyle bağlantılı soruşturma kapsamında güveni kötüye kullanmaya azmettirme ve kendi çıkarına yönetim faaliyetlerinde bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Paraguay Kongresi tarafından 6 Kasım'da görevden alınan Peña hakkında daha sonra tutuklu yargılama kararı verildi.

#4
Foto - Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar "pes" dedirtti

Savcılık, bankada tutulan kamu kaynakları ve emeklilik fonlarıyla ilgili işlemleri de inceliyor. Malikanedeki arama, eski cumhurbaşkanının mal varlığı ve bankayla olan finansal ilişkilerine yönelik soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi. Paraguay Başsavcılığı malikanedeki arama işlemini doğrularken gizli kasaya ilişkin ayrıntılar ağırlıklı olarak yerel basının aktardığı bilgilere dayanıyor. Kasanın içinde para, belge veya başka değerli eşyalar bulunup bulunmadığı henüz açıklanmadı. Yetkililer, gizli bölmenin soruşturmayla bağlantısını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan beklenmedik karar: Türk devini reddettiler
Gündem

Rusya'dan beklenmedik karar: Türk devini reddettiler

Rusya'daki mahkeme, Anadolu Sigorta tarafından Türkiye'de yaşanan gemi kazası nedeniyle açılan tazminat davasını karara bağladı. Mahkeme, si..
"Sen kimsin Emin? İsrail'den yana mı Türkiye'den yana mısın?" Hakan Fidan'a dil uzattı
Gündem

“Sen kimsin Emin? İsrail'den yana mı Türkiye'den yana mısın?” Hakan Fidan'a dil uzattı

Prof. Dr. Emin Gürses, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan'daki toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında s..
Azerbaycan-Türkiye geriliminin arkasında borsa krizi mi var? Aliyev hakkında çarpıcı iddia!
Gündem

Azerbaycan-Türkiye geriliminin arkasında borsa krizi mi var? Aliyev hakkında çarpıcı iddia!

Azerbaycan'ın eski Belçika Büyükelçisi Arif Şahmarlı, Azad Söz yayınında Tural Sadıqlı'ya yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'..
Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza
Gündem

Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza

Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı...
Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi
Dünya

Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi

İsrail basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı İzak Herzog, yeni hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot’a verdi.
Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı
Gündem

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23