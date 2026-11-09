Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar “pes” dedirtti

Gizli kasanın İsrail menşeli bir güvenlik sistemiyle donatılmış olabileceği, iris ve yüz tanıma teknolojilerinin kullanıldığı öne sürüldü. Ancak sistemin teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ekiplerin açmayı başaramadığı kasanın içinde ne bulunduğu da bilinmiyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre Peña'nın San Bernardino kentindeki malikanesinin tahmini değeri 2 milyon dolara ulaşıyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunan yapının kapalı alanı ise 1015 metrekareyi buluyor.