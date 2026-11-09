Eski cumhurbaşkanına şok baskın! Evinden çıkanlar “pes” dedirtti
Paraguay'da eski Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın milyon dolarlık malikanesine düzenlenen polis baskınında, sahte duvarın arkasına gizlenmiş yüksek güvenlikli bir kasa bulundu. İsrail yapımı olduğu öne sürülen, iris tarama sistemiyle korunan kasanın açılamadığı belirtildi. Baskının, malikanenin finansmanında kullanıldığı iddia edilen Ueno Bank kredilerine ilişkin mali soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı. Paraguay'da Ueno Bank'ın çöküşüyle başlayan mali soruşturma, eski Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın lüks malikanesine uzandı.