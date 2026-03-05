Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin dedi ve ortam yine gerilecek...

Irak'taki bazı yetkililer, bölgelerinin İran'a yönelik askeri operasyonlar için kullanılmasının ciddi riskler doğurabileceğini dile getirirken, İranlı Kürt muhalif grupların ise ABD'nin desteğiyle İran içinde operasyon yapma ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.Uzmanlar, Washington'un Kürt gruplarla kurduğu bu temasların Orta Doğu'daki dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor. Böyle bir adımın yalnızca İran'ı değil Irak, Türkiye ve Suriye'yi de etkileyebilecek yeni bir gerilim hattı oluşturabileceği ifade ediliyor.