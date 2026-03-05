Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Ramazan ayında sıvı kaybının yaşanmaması sağlıklı bir beden için önemli bir nokta. Sıvı kaybı vücutta artıkça baş ağrısı ya da mide bulantısı gibi sorunlara neden olabilir. Bundan dolayı uzmanlar sıvı kaybının yaşanmaması için özellikle iftar ve sahur arasındaki beslenme sürecine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.