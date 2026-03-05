Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...
Sahurda yediğimiz içtiğimiz ürünlere mutlaka dikkat etmeliyiz.
Uzun süreli açlık ve susuzluktan önceki son beslenme zamanı olan sahurda sağlıklı beslenmek oldukça önemli. Yoğurtla yapılan en değerli besinlerden biri olan ayranın özellikle sahurda tüketilmesi uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Peki, sahurda ayran içerseniz ne olur?
Ramazan ayında sıvı kaybının yaşanmaması sağlıklı bir beden için önemli bir nokta. Sıvı kaybı vücutta artıkça baş ağrısı ya da mide bulantısı gibi sorunlara neden olabilir. Bundan dolayı uzmanlar sıvı kaybının yaşanmaması için özellikle iftar ve sahur arasındaki beslenme sürecine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Vücuttaki sıvı alınımı desteklemek için ayran tüketebilirsiniz. Yoğurttan elde edilen ve içeriğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındıran ayran, vücudun enerji depoları için fayda sağlar.
SAHURDA AYRAN İÇERSENİZ NE OLUR? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engeller.
İçerdiği az orandaki laktik asit sayesinde sinir sistemini yeniler. Rahat bir uykuya zemin hazırlar. Sindirimin çalışmasını destekler. Özellikle mide ve bağırsak fonksiyonlarını güçlendirir.
Bağırsak florasını artırarak gün içinde sindirim sisteminin kalan atıkları idrar ve dışkı yoluyla çıkarmasını sağlar. Deforme olmuş hücreleri gün boyu yeniler.
Açlık ve susuzluğa bağlı gelişen baş ağrısını azaltır.
İftarda tüketilen besinlerin neden olduğu mide rahatsızlıklarını önler.
Vücudun enerji deposunu güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli hale getirir. Kemik ve kasların ihtiyacı olan kalsiyumu sağlar.
Kan dolaşımını dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarını engeller. Hemen uyku haline geçerek vücudun daha hızlı dinlenmesine yardımcı olur.
