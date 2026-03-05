  • İSTANBUL
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Sahurda yediğimiz içtiğimiz ürünlere mutlaka dikkat etmeliyiz.

#1
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Uzun süreli açlık ve susuzluktan önceki son beslenme zamanı olan sahurda sağlıklı beslenmek oldukça önemli. Yoğurtla yapılan en değerli besinlerden biri olan ayranın özellikle sahurda tüketilmesi uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Peki, sahurda ayran içerseniz ne olur?

#2
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Ramazan ayında sıvı kaybının yaşanmaması sağlıklı bir beden için önemli bir nokta. Sıvı kaybı vücutta artıkça baş ağrısı ya da mide bulantısı gibi sorunlara neden olabilir. Bundan dolayı uzmanlar sıvı kaybının yaşanmaması için özellikle iftar ve sahur arasındaki beslenme sürecine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

#3
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Vücuttaki sıvı alınımı desteklemek için ayran tüketebilirsiniz. Yoğurttan elde edilen ve içeriğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındıran ayran, vücudun enerji depoları için fayda sağlar.

#4
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

SAHURDA AYRAN İÇERSENİZ NE OLUR? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engeller.

#5
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

İçerdiği az orandaki laktik asit sayesinde sinir sistemini yeniler. Rahat bir uykuya zemin hazırlar. Sindirimin çalışmasını destekler. Özellikle mide ve bağırsak fonksiyonlarını güçlendirir.

#6
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Bağırsak florasını artırarak gün içinde sindirim sisteminin kalan atıkları idrar ve dışkı yoluyla çıkarmasını sağlar. Deforme olmuş hücreleri gün boyu yeniler.

#7
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Açlık ve susuzluğa bağlı gelişen baş ağrısını azaltır.

#8
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

İftarda tüketilen besinlerin neden olduğu mide rahatsızlıklarını önler.

#9
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Vücudun enerji deposunu güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli hale getirir. Kemik ve kasların ihtiyacı olan kalsiyumu sağlar.

#10
Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve...

Kan dolaşımını dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarını engeller. Hemen uyku haline geçerek vücudun daha hızlı dinlenmesine yardımcı olur.

