Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü? Çok konuşulacak bir iddia daha!

Hamaney'in yerine kimin geçeceği tartışılırken İsrail asıllı insan hakları aktivisti David Keyes, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Hamaney'in yüzüğüne dinleme cihazı yerleştirildiğini öne süren David Keyes, "Bunu açıklamaktan çekiniyordum ama madem eve döndü Hamaney'in yüzüğüne dinleme cihazı yerleştiren Mossad ajanının adının Şama Hakol olduğunu paylaşabilirim. Şama çok yakın bir arkadaşım ve bu görev için muazzam bir risk aldı. Bir gün mutlaka film konusu olacak" ifadelerine yer verdi.