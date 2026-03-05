  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte iktidarının 23. yılında her gün küfür edilen AK Parti üzerinden, kendine piar yapan Ekrem gazetecileri İşte Arda Güler'in başına geçecek o dünyaca ünlü hoca! Belli oldu artık... Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü? Çok konuşulacak bir iddia daha! ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar ‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’ Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin dedi ve ortam yine gerilecek... Bakın ilk sırada hangisi var! Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve... İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği ülkeleri ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısı karşısında sessiz kalmaya devam ederse "er ya da geç bedel ödeyeceklerini" uyarısını yineledi.

#1
Foto - ‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İspanyol yayın kuruluşu TVE'ye yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin savaşa yönelik tutumuna değindi.

#2
Foto - ‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’

Bekayi, Avrupa Birliği ülkeleri ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısı karşısında sessiz kalmaya devam ederse "er ya da geç bedel ödeyeceklerini" söyledi.

#3
Foto - ‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’

Bekayi ayrıca, Türkiye hava sahasında engellendiği bildirilen bir füzenin İran'dan fırlatıldığı iddialarını da reddetti.

#4
Foto - ‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’

Bekayi Avrupa'nın tavrını netleştirmesi uyarısını salı günü de yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırıların mimarı Trump’ın nükleer bir felaketi tetikleyecek adımları, ABD Senatosu’nda mercek altına alın..
Saatlerdir hiçbir açıklama yapmamışlardı! Ve İran Türkiye'ye atılan füzeyle ilgili sessizliğini bozdu
Gündem

Saatlerdir hiçbir açıklama yapmamışlardı! Ve İran Türkiye'ye atılan füzeyle ilgili sessizliğini bozdu

Hatay'da NATO tarafından düşürülen İran füzesiyle ilgili Tahran yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye topraklarına doğru..
Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı
Dünya

Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, Irak topraklarının İran’a yönelik herhangi bi..
Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Dünya

Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’nın üst düzey saha komutanlarından Ebu Ha..
Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü
Dünya

Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren terör devleti İsrail ve onun hamisi, küresel zorba ABD, İran’ın sert kayasına çarptı; hain saldırıların bede..
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23