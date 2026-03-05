‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği ülkeleri ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısı karşısında sessiz kalmaya devam ederse "er ya da geç bedel ödeyeceklerini" uyarısını yineledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği ülkeleri ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısı karşısında sessiz kalmaya devam ederse "er ya da geç bedel ödeyeceklerini" uyarısını yineledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İspanyol yayın kuruluşu TVE'ye yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin savaşa yönelik tutumuna değindi.
Bekayi, Avrupa Birliği ülkeleri ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısı karşısında sessiz kalmaya devam ederse "er ya da geç bedel ödeyeceklerini" söyledi.
Bekayi ayrıca, Türkiye hava sahasında engellendiği bildirilen bir füzenin İran'dan fırlatıldığı iddialarını da reddetti.
Bekayi Avrupa'nın tavrını netleştirmesi uyarısını salı günü de yapmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23