İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke
İran'ın ABD'ye tepki olarak Arap ülkelerindeki askeri üsleri hedef almasının ardından Körfez'de hava savunma sistemlerine yönelik ihtiyaç biraz daha arttı.
İran'ın ABD'ye tepki olarak Arap ülkelerindeki askeri üsleri hedef almasının ardından Körfez'de hava savunma sistemlerine yönelik ihtiyaç biraz daha arttı.
ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri saldırıların ardından çatışma sarmalına dolaylı ya da doğrudan çekilen bazı Körfez ülkelerinin, İtalya’dan hava savunma ve anti-drone sistemleri talep ettiği bildirildi.
Söz konusu talepler arasında, Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) hava savunma sistemi de yer alıyor. Sistem; balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş uçakları dahil olmak üzere aynı anda 10 hedefi takip ve angaje edebilme kapasitesine sahip.
İtalyan sistemlerine talep artarken savaş sonrası Çelik Kubbe'ye talep yağması bekleniyor. Türk sistemlerine olan ilgisi her geçen gün artan Körfez ülkelerinin Çelik Kubbe'yi Türkiye'den isteyeceği belirtiliyor.
Ortadoğu’da yaşanan son savaşın ardından bölge ülkeleri hava savunma sistemlerine yatırımı hızlandırırken, Türkiye’nin geliştirdiği Çelik Kubbe sistemi uluslararası ilginin odağına yerleşti. Çok katmanlı hava savunma mimarisiyle dikkat çeken sistemin, savaş sonrası dönemde özellikle Körfez ülkeleri tarafından talep görmesi bekleniyor.
Savunma çevrelerinde konuşulan senaryolara göre, Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” konseptine ilgi gösterebilecek ülkeler belli oldu. İşte o ülkeler...
Suudi Arabistan
Kuveyt
Bahreyn
Katar
Birleşik Arap Emirlikleri
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23