İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

İran'ın ABD'ye tepki olarak Arap ülkelerindeki askeri üsleri hedef almasının ardından Körfez'de hava savunma sistemlerine yönelik ihtiyaç biraz daha arttı.

#1
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri saldırıların ardından çatışma sarmalına dolaylı ya da doğrudan çekilen bazı Körfez ülkelerinin, İtalya’dan hava savunma ve anti-drone sistemleri talep ettiği bildirildi.

#2
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

Söz konusu talepler arasında, Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) hava savunma sistemi de yer alıyor. Sistem; balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş uçakları dahil olmak üzere aynı anda 10 hedefi takip ve angaje edebilme kapasitesine sahip.

#3
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

İtalyan sistemlerine talep artarken savaş sonrası Çelik Kubbe'ye talep yağması bekleniyor. Türk sistemlerine olan ilgisi her geçen gün artan Körfez ülkelerinin Çelik Kubbe'yi Türkiye'den isteyeceği belirtiliyor.

#4
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

Ortadoğu’da yaşanan son savaşın ardından bölge ülkeleri hava savunma sistemlerine yatırımı hızlandırırken, Türkiye’nin geliştirdiği Çelik Kubbe sistemi uluslararası ilginin odağına yerleşti. Çok katmanlı hava savunma mimarisiyle dikkat çeken sistemin, savaş sonrası dönemde özellikle Körfez ülkeleri tarafından talep görmesi bekleniyor.

#5
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

Savunma çevrelerinde konuşulan senaryolara göre, Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” konseptine ilgi gösterebilecek ülkeler belli oldu. İşte o ülkeler...

#6
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

Suudi Arabistan

#7
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

Kuveyt

#8
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

Bahreyn

#9
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

Katar

#10
Foto - İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke

Birleşik Arap Emirlikleri

