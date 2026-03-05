ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

BAE'nin çatışma öncesinde barış için çaba sarf ettiğini, yakın zaman önce düzenlenen Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) Dışişleri Bakanları toplantısında da mevcut krizin aşılması ve bölgesel güvenliğin korunması için diyalog ve diplomasinin tek çıkış yolu olduğuna vurgu yapıldığına dikkati çeken Vang, Çin'in bu çabaları takdir ettiğini vurguladı. Vang, Al Nahyan'a da Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni ülkeler arasında arabuluculuk yapmak ve barış ve istikrar ortamına geri dönülmesini teşvik etmek üzere bölgeye yollayacağını söyledi.