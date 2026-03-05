  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın tahtını gümüşe mi bırakıyor! Morgan Stanley'den 130 dolarlık dev tahmin İşte iktidarının 23. yılında her gün küfür edilen AK Parti üzerinden, kendine piar yapan Ekrem gazetecileri İşte Arda Güler'in başına geçecek o dünyaca ünlü hoca! Belli oldu artık... Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü? Çok konuşulacak bir iddia daha! ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar ‘AB savaşa sessiz kalırsa bedel öder’ Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin dedi ve ortam yine gerilecek... Bakın ilk sırada hangisi var! Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve... İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke
Gündem
9
Yeniakit Publisher
ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın Körfez'deki Amerikan üslerini vurmasının ardından savaşa resmen diplomasi yoluya müdahil olmaya başladı.

#1
Foto - ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanı Vang, dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmeleri yaptı.

#2
Foto - ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

Vang, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşmesinde, Çin'in tırmanan gerilimde barışa yönelik yapıcı rol oynamayı istediğini, bu doğrultuda Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni arabuluculuk için bölgeye yollayacağını belirtti.

#3
Foto - ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

Çin'in Orta Doğu'da yayılan çatışmanın Körfez ülkelerini etkilediğini görmeyi istemediğini ifade eden Vang, her ne gerekçeyle olursa olsun ayrım gözetmeyen güç kullanımının kabul edilemeyeceğini, masum sivillere ve askeri olmayan hedeflere her türlü saldırının kınanması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

Çin'in Suudi Arabistan'ın itidalli davranması ve barışçı araçlara bağlı kalmasını takdir ettiğini dile getiren Vang, "Bölge ülkeleri arasında uzlaşma zor elde edildi, bu yüzden değer vermek ve ilerletmek gerekiyor." dedi. Vang, tüm taraflara, askeri eylemlere son verme, en kısa sürede diyaloğa ve müzakereye dönerek gerilimin daha fazla yükselmesini önleme çağrısı yaptıklarını kaydetti.

#5
Foto - ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

Çinli Bakan, BEA Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmesinde de ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın yayılmasının kimsenin menfaatine olmadığını, bölge halkının bundan acı çekeceğini belirterek, "sivillerin savaşta korunması" kırmızı çizgisinin aşılmaması, enerji, ekonomik ve halkın geçimi ile ilgili, askeri olmayan hedeflere saldırılmaması ve gemi taşımacılığı hatlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

#6
Foto - ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

BAE'nin çatışma öncesinde barış için çaba sarf ettiğini, yakın zaman önce düzenlenen Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) Dışişleri Bakanları toplantısında da mevcut krizin aşılması ve bölgesel güvenliğin korunması için diyalog ve diplomasinin tek çıkış yolu olduğuna vurgu yapıldığına dikkati çeken Vang, Çin'in bu çabaları takdir ettiğini vurguladı. Vang, Al Nahyan'a da Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi'ni ülkeler arasında arabuluculuk yapmak ve barış ve istikrar ortamına geri dönülmesini teşvik etmek üzere bölgeye yollayacağını söyledi.

#7
Foto - ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

Çin, daha önce İran ve Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecinde arabulucuk yapmıştı. İki ülke, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart 2023'te diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. İki ülke, uzlaşmanın ardından 2016 yılında karşılıklı kapattıkları büyükelçiliklerini yeniden açarak yeni büyükelçiler atamış ve dönemin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın resmi ziyaret davetini kabul etmiş ancak helikopter kazasında hayatını kaybettiği için ziyaret gerçekleşmemişti.

#8
Foto - ABD'yi en çok korkutan ülke savaşa müdahil oluyor! Hazırlığa başladılar

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Dünya

Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’nın üst düzey saha komutanlarından Ebu Ha..
'500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'
Dünya

'500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarında 500’den fazla Amerikan aske..
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak
Dünya

İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak

İran’dan gelen açıklama Ortadoğu’daki gerilimi daha da yükseltti. İranlı bir askeri yetkili, ABD ve İsrail’in rejim değişikliği girişimine y..
İran sabaha karşı çok fena vurdu! Siyonistlerin kalbine korku düştü
Gündem

İran sabaha karşı çok fena vurdu! Siyonistlerin kalbine korku düştü

İşgalci İsrail ve suç ortağı ABD'nin İran topraklarına yönelik alçak saldırıları sonrası Tahran'dan beklenen misilleme geldi. Sabaha karşı h..
Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım
Gündem

Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım

Güney Afrika ve Kolombiya’nın eş başkanlığında Lahey’de toplanan 40 ülke, İsrail’in Filistin’deki soykırım ve işgal politikalarına karşı tar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23