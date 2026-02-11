Metin Bey şimdi mi aklına geldi Erden Timur! Tutuklu isme bir de üstüne teşekkür etti...
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dosyası mevcut soruşturmadan ayrılan NEF Holding yönetim kurulu başkanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur 26 Aralık'ta 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasından tutuklanmıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün aylar sonra ilk kez Erden Timur hakkında konuşması ve tutuklu bulanan bir insana teşekkür etmesi camiada şaşkınlık oluşturdu.