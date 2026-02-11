Metin Bey şimdi mi aklına geldi Erden Timur! Tutuklu isme bir de üstüne teşekkür etti...

  • İSTANBUL
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dosyası mevcut soruşturmadan ayrılan NEF Holding yönetim kurulu başkanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur 26 Aralık'ta 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasından tutuklanmıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün aylar sonra ilk kez Erden Timur hakkında konuşması ve tutuklu bulanan bir insana teşekkür etmesi camiada şaşkınlık oluşturdu.

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile divan heyeti ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıdaki "14 Mart 2026 tarihli Divan Kurulu Başkanlık Seçimi dolayısıyla, divan başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde divan kuruluna açıklamada bulunması" maddesi, yapılan oylama ile gündemden çıkartıldı. Bundan dolayı 28 Şubat'ta Galatasaray Lisesi'nde divan kurulunun başkan adayları için tanıtım toplantısı yapılacak.

Toplantıda konuşma yapan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübe hizmetler vermiş eski yönetici Erden Timur, eski teknik direktör Fatih Terim ve eski futbolcu Arda Turan'a divan kurulunda hakaret edilmesine izin vermeyeceğini aktararak, "Burada olmayan ve cevap veremeyecek bir profesyonele hakaret edilirse anında müdahale etmeliyiz. Yoksa durum başka bir yöne gidiyor. Biz, Galatasaray'a değer katanlara arka çıkarken özür dilemeyiz. Bu isimlerin hepsi bizim değerlerimiz." diye konuştu.

Öztürk, şu anda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" nedeniyle tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için yapılan eleştirilere katılmadığını belirterek, "Biz, kimseye tekme atmayız.

Burada olmayan, kulübümüze sponsor olmuş, her zor zamanımızda yetişmiş, başkan vekilliği yapmış, Galatasaray için savaşmış, kendi ekonomik değerlerini ötelemiş birine, burada vurmak yakışmadı.

Birinin kan davası varsa, konuşulacak yer burası değil. Sayın Erden Timur, her zaman Galatasaray, yönetim kurulu, üyeler ve taraftarlar için gereken gayreti gösterdi.

Asla Galatasaray'dan nemalanmaya çalışmadı. Tüm emeğiyle ve gücüyle Galatasaray'a katkı sağladı. Ben, yönetim kurulumuz ve başkanımız adına Erden Timur'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

