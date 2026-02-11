Metin Bey şimdi mi aklına geldi Erden Timur! Tutuklu isme bir de üstüne teşekkür etti...

Toplantıda konuşma yapan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübe hizmetler vermiş eski yönetici Erden Timur, eski teknik direktör Fatih Terim ve eski futbolcu Arda Turan'a divan kurulunda hakaret edilmesine izin vermeyeceğini aktararak, "Burada olmayan ve cevap veremeyecek bir profesyonele hakaret edilirse anında müdahale etmeliyiz. Yoksa durum başka bir yöne gidiyor. Biz, Galatasaray'a değer katanlara arka çıkarken özür dilemeyiz. Bu isimlerin hepsi bizim değerlerimiz." diye konuştu.