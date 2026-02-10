  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cem Küçük 'AK Partili isme yapıldı' dedi! Şok açıklamayı yaptı: Mesajlar yayınlanırsa o koltukta oturamaz Kafaları karıştıran hamle! Dendias Türkiye'ye gelmemek için bakın ne yaptı 3 ilde okullar tatil edildi Fuat Tosyalı 'sadece Altay Tankı'nı üretmiyoruz' dedi ve müthiş gelişmenin haberini verdi Türkiye'ye yakın zamanda 'ticaret savaşı' başlatan Hindistan'dan olay 'Muğla' çıkışı! Herkes şaştı kaldı Ruslardan sonra Türkiye'yi en çok onlar ziyaret etmişti! Bakan Ersoy'dan kritik görüşme Kaan ve Gökbey'in ardından bir olay hamle daha! Suudi Arabistan o isme Türkiye yetkisi verildi Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira Mete Yarar 'Türkiye elit askeri birliklerini oradan çekecek' diyerek duyurdu: Görün bakın neler olacak Düşmanlık bitti! Ermenistan 'biz hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye'den talimat bekliyoruz
Gündem
7
Yeniakit Publisher
3 ilde okullar tatil edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

3 ilde okullar tatil edildi

Birçok ilimizde etkili olan kar yağışı sonrası okullar tatil edilmeye başlandı. Tatil bildirimleriyle ilgili valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar geldi.

#1
Foto - 3 ilde okullar tatil edildi

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok ilde eğitim-öğretim aksadı.

#2
Foto - 3 ilde okullar tatil edildi

Son dakika haberi... Van, Erzurum ve Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle (11 Şubat Çarşamba) tatil edildi.

#3
Foto - 3 ilde okullar tatil edildi

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde, Çaldıran’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

#4
Foto - 3 ilde okullar tatil edildi

Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

#5
Foto - 3 ilde okullar tatil edildi

Erzurum’da iki gündür şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle; soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri dikkate alınarak Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

#6
Foto - 3 ilde okullar tatil edildi

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 11.02.2026 Çarşamba günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilk okul, orta okul ve liselerde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...
Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum
Gündem

Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir telefon görüşmesi yaparak kendisini Çarş..
Şeytanın çocuklarına geçit yok! Satanistler Akit'i hedef aldı
Gündem

Şeytanın çocuklarına geçit yok! Satanistler Akit'i hedef aldı

Akit'in haberlerinin ardından konserleri iptal edilen şeytanın çocukları Satanistler, Akit'i hedef aldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!

Kendisi de Kürt kökenli olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik "Kürt ..
Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…
Gündem

Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…

Küresel ticaretin kural tanımaz zorbası Donald Trump, gözünü bu kez komşusu Kanada’nın alın teriyle inşa ettiği dev köprüye dikti. Detroit N..
Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı
Gündem

Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı

Batı Trakya’daki İskeçe’de tamamı Türk ve Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü Dolaphan Devlet Ortaokulunda, Ortodoks Hristiyan geleneği "Ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23