Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama geldi
Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek göreve gelmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek getirildi. Yılmaz Tunç'un yerine atanan Gürlek, yeni görevine ilişkin ilk değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Gürlek, "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hizmet bayrağını devraldığını anlatan Bakan Gürlek, adaletin tesisi noktasında tavizsiz bir çalışma yürüteceklerini belirterek, "Milletimizin beklentilerine cevap verecek bir adalet sistemi için gayret göstereceğiz." sözleriyle sürece işaret etti.

