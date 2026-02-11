Tarih verdiler: Dolar kuru 5 lira değişecek

Yerel tahviller ve gelişmekte olan piyasa hisseleri için de olumlu görünüm korunurken, ocak ayında yabancı girişlerinin hızlandığı belirtildi. Yılbaşından bu yana yerel borçlanma araçlarına 1,2 milyar dolarlık yabancı girişi olduğu, 2025 genelinde ise bu tutarın 2,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.