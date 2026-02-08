Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor
Güneydoğu Asya'nın en güçlü hava filosuna sahip ülkesi Singapur, 2019 yılında imzaladığı 2,75 milyar dolarlık dev anlaşma kapsamında ilk F-35B savaş uçaklarını 2026 sonunda teslim almaya hazırlanıyor. Lockheed Martin yetkilileri, 2030 yılına kadar bölgede Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi müttefiklerin envanterindeki uçaklarla birlikte toplam 300’den fazla F-35’in görev yapacağını öngörüyor. Singapur’un kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B modelleriyle, bölgedeki hava muharebe kapasitesini rakiplerine karşı ezici bir üstünlüğe taşıması bekleniyor.