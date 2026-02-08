  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
300 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi! Türkiye, maden avcılarını apar topar bölgeye gönderdi Türkiye’de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Mühendislik sınırlarını zorlayan ilk “büyük kubbe”! 6 asırdır sarsılmayan Yıldırım Bayezid Camii’nin sırrını kimse çözemiyor Hibe desteğiyle başladı, üretimi katladı! Günde 1,5 ton süt üretiyor Ünlü gazetede istifa depremi! Son karar bardağı taşırdı Devletten ustaya saygı ve vefa AK Partili belediye başkanının kıyafetine dil uzatan İYİ Partili hadsiz paketlendi 44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

Güneydoğu Asya'nın en güçlü hava filosuna sahip ülkesi Singapur, 2019 yılında imzaladığı 2,75 milyar dolarlık dev anlaşma kapsamında ilk F-35B savaş uçaklarını 2026 sonunda teslim almaya hazırlanıyor. Lockheed Martin yetkilileri, 2030 yılına kadar bölgede Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi müttefiklerin envanterindeki uçaklarla birlikte toplam 300’den fazla F-35’in görev yapacağını öngörüyor. Singapur’un kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B modelleriyle, bölgedeki hava muharebe kapasitesini rakiplerine karşı ezici bir üstünlüğe taşıması bekleniyor.

#1
Foto - Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

ABD'li savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının teslimatları 2025 yılında olduğu gibi 2026'nın başlarında da devam ediyor. 2019 yılında ABD ile F-35 anlaşması imzalayan Singapur'un ilk F-35 jetlerinin yıl sonunda teslim alacağı bildirildi.

#2
Foto - Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

Lockheed Martin Uluslararası Havacılık İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Sheehy, Singapur Havacılık Fuarı 2026'da yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar bölgede 300'den fazla F-35'in konuşlu olacağını öngördüklerini belirtti. Bu sayıya Japonya ve Alaska'da konuşlu ABD'ye ait F-35'ler de dahil ediliyor.

#3
Foto - Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

Avustralya'nın envanterinde bulunan 72 adet F-35A savaş uçağının sonuncusu Aralık 2024'te teslim edilirken, ülke şu anda ABD dışındaki en büyük F-35 kullanıcısı konumunda bulunuyor. Ancak Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin toplam 105 F-35A ve 42 F-35B'den oluşan filosunu tamamlamasıyla bu unvanın Japonya'ya geçmesi bekleniyor. Japonya, ilk dört F-35B uçağını geçen yıl teslim aldı. Bölgede Güney Kore de 40 adet F-35A teslim alırken, ilave 20 uçak için sipariş süreci devam ediyor.

#4
Foto - Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

Singapur'un, 2019'da verdiği sipariş kapsamında yıl sonuna kadar dört F-35B teslim alması planlanıyor. Uçakların ilk etapta ABD'deki Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü'nden faaliyet göstereceği, Singapur'daki Tengah Hava Üssü'nde ise yaklaşık 2029'da konuşlandırılacağı bildirildi. Singapur Hava Kuvvetlerinin ayrıca 2028'de teslim edilmesi planlanan sekiz F-35B siparişi daha bulunuyor. Şubat 2024'te verilen sekiz F-35A siparişiyle birlikte, 2030'a kadar toplam 20 F-35'in envantere girmesi öngörülüyor.

#5
Foto - Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

Singapur Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kelvin Fan, F-35A'ların daha uzun menzil ve yüksek taşıma kapasitesiyle kalıcı operasyon kabiliyeti sağlayacağını, kısa kalkış ve dikey iniş özelliğine sahip F-35B'lerin ise operasyonel esnekliği artıracağını ifade etti. 40 adet F-15SG ve F-16V seviyesine yükseltilmiş yaklaşık 60 F-16C/D uçağıyla birlikte değerlendirildiğinde, Singapur Hava Kuvvetlerinin Güneydoğu Asya'daki en güçlü hava muharebe kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

#6
Foto - Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

Dünya genelindeki dört F-35 ağır bakım, onarım ve modernizasyon merkezinin ikisinin Avustralya ve Japonya'da bulunması da Asya-Pasifik'in programdaki önemini ortaya koyuyor. Diğer merkezler ise İtalya ve ABD'de yer alıyor. Sheehy, şirketin geçen yıl rekor seviyede 191 F-35 teslim ettiğini ancak bu sayının Technology Refresh 3 (TR-3) güncellemelerindeki gecikmeler nedeniyle arttığını belirtti. TR-3 birikiminin temizlendiğini ifade eden Sheehy, bu yıl 156 uçağın teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

#7
Foto - Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

Öte yandan, bölgede yeni F-35 müşterileri bulmanın zor olabileceği değerlendiriliyor. Tayvan ve Tayland'ın son yıllarda taleplerinin geri çevrildiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise geçen yıl Hindistan'a programa ilgi göstermesi yönünde çağrı yaptığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Siyaset

Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davad..
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’
Gündem

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Dünya gündemini sarsan Epstein skandalı, her geçen gün yeni bir vahşeti gün yüzüne çıkarıyor. Kirli ellerin ve sapkın zihniyetlerin kurbanı ..
Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız
Gündem

Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız" başlıklı yazısı.....
Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’
Gündem

Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’

Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "D..
Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!
Dünya

Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkisini sürdüren tüm ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi resmen im..
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı
Gündem

Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve WITKOFF ile Donald TRUMP'ın damadı ve Siyonist lobilerin sadık destekçisi Jared KUSHNER, Umman Deniz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23