Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor

Dünya genelindeki dört F-35 ağır bakım, onarım ve modernizasyon merkezinin ikisinin Avustralya ve Japonya'da bulunması da Asya-Pasifik'in programdaki önemini ortaya koyuyor. Diğer merkezler ise İtalya ve ABD'de yer alıyor. Sheehy, şirketin geçen yıl rekor seviyede 191 F-35 teslim ettiğini ancak bu sayının Technology Refresh 3 (TR-3) güncellemelerindeki gecikmeler nedeniyle arttığını belirtti. TR-3 birikiminin temizlendiğini ifade eden Sheehy, bu yıl 156 uçağın teslim edilmesini beklediklerini söyledi.