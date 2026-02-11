  • İSTANBUL
Devlet hastanesinde skandal! İki doktor tutuklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devlet hastanesinde skandal! İki doktor tutuklandı

Üsküdar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda son dakika gelişmesi yaşandı. İki doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#1
Foto - Devlet hastanesinde skandal! İki doktor tutuklandı

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan usulsüz şekilde para talep ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#2
Foto - Devlet hastanesinde skandal! İki doktor tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi.

#3
Foto - Devlet hastanesinde skandal! İki doktor tutuklandı

G.Ö. ve C.G. isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi.

#4
Foto - Devlet hastanesinde skandal! İki doktor tutuklandı

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Yorumlar

meleknur

ÇOK GÜZEL OLMUŞ!

taner hekimoğlu

Doktorlar ilaç diye ABD şirketlerinin ürünlerini yazıyorlar. Her kutu alışımızda ,fiyatı yükseltiyorlar. Bir seferinde emekli maaşımın yarısından fazlası gitti.
