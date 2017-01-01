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PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

  • Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation 4 Pro'nun çıkışıyla rötar yapan PlayStation5 için çalışmalar başladı.

  • Sony'nin sevilen oyun konsolu PlayStaion'ın 5'inci sürümü için oyunseverleri yakından ilgilendiren bir iddia geldi.

  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 7nm işlemci teknolojisini kullanarak CLN7FF kod adlı bir çip üretimine başladı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre bu çipler PS5'in işlemci altyapısını oluşturacak.

  • Bu da Sony'nin PlayStation 5 için artık düğmeye bastığı anlamına geliyor. Sony hala PlayStation 5 için bir tarih vermemek konusunda inadını sürdürüyor. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre, Sony, 2020'de yeni PS konsolunu görücüye çıkaracak.

  • Peki PlayStation 5'te hangi özellikler yer alacak? İşte sıkça dile getirilen iddialar...

    4K (en az 3840 x 2160) çözünürlükteki oyunlara destek ve PlayStation VR entegrasyonu.

  • PS5, piyasadaki en büyük rakibi Xbox One gibi televizyon ve akış gibi fonksiyonlara sahip hepsi bir arada konsolla karşımıza çıkabilir.

  • Cihazın ABD fiyatının ise 499 dolar olması bekleniyor. PS 5'in Türkiye fiyatına dair bir bilgi ise bulunmuyor.

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