Petrolde Rusya freni!

Trump’ın cuma gecesi yayımladığı başkanlık kararnamesi, Rusya menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergileri ile bu ülkenin petrol ve doğal gazını satın alanlara yönelik cezalar da dâhil olmak üzere, ABD’nin Rusya’yla bağlantılı başlıca yaptırım ve gümrük vergilerine muafiyet getirdi. Ancak Trump, cumartesi günü konuya ilişkin nihai kararını henüz açıklamadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yetkililerin durumu değerlendirmek için daha fazla süre istediğini belirtti.