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Ekonomi
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Petrolde Rusya freni!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrolde Rusya freni!

Trump’ın Rus enerjisine yönelik bazı yaptırım ve gümrük vergisi muafiyetlerini içeren kararnamesinin ardından petrol fiyatları düşüşe geçti.

#1
Foto - Petrolde Rusya freni!

Petrol fiyatları, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın enerji ihracatıyla bağlantılı bazı yaptırım ve gümrük vergilerine muafiyet getiren başkanlık kararnamesini değerlendirmesiyle salı günü geriledi.

#2
Foto - Petrolde Rusya freni!

Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 03.10 itibarıyla 49 sent, yani yüzde 0,45 düşerek varil başına 109,06 dolara geriledi. Vadesi salı günü dolacak olan kasım teslimatlı ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) kontratı, yüzde 0,33 düşüşle 103,32 dolara indi. Daha yoğun işlem gören aralık vadeli kontrat ise 46 sent, yani yüzde 0,47 gerileyerek 98,08 dolara düştü.

#3
Foto - Petrolde Rusya freni!

Brent petrol, önceki işlem seansında varil başına 110,70 dolara kadar yükselerek 20 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

#4
Foto - Petrolde Rusya freni!

Trump’ın cuma gecesi yayımladığı başkanlık kararnamesi, Rusya menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergileri ile bu ülkenin petrol ve doğal gazını satın alanlara yönelik cezalar da dâhil olmak üzere, ABD’nin Rusya’yla bağlantılı başlıca yaptırım ve gümrük vergilerine muafiyet getirdi. Ancak Trump, cumartesi günü konuya ilişkin nihai kararını henüz açıklamadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yetkililerin durumu değerlendirmek için daha fazla süre istediğini belirtti.

#5
Foto - Petrolde Rusya freni!

Uluslararası Enerji Ajansının geçen hafta açıkladığı verilere göre Rusya’nın ham petrol üretimi, eylül ayında günlük 65 bin varil artarak 8,43 milyon varile yükseldi. Ancak üretim, bir yıl önceki seviyenin yaklaşık günlük 870 bin varil altında kaldı.

#6
Foto - Petrolde Rusya freni!

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, “Rusya’dan ilave motorin arzı ihtimali teorik olarak bir miktar rahatlama sağlasa da yatırımcılar, Körfez bölgesindeki enerji altyapısının daha fazla zarar görmesine ilişkin devam eden riske çok daha fazla odaklanmış görünüyor” dedi.

#7
Foto - Petrolde Rusya freni!

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