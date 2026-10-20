İsrail’den sessiz sedasız aldılar! Azerbaycan’dan ahlar-vahlar ettiren bir karar daha

İsrailli savunma sanayii devi Elbit Systems'in imzaladığı 235 milyon dolar değerindeki PULS Çok Namlulu Roketatar ve EXTRA-MR güdümlü roket tedarik sözleşmesinin arkasındaki gizli alıcının Azerbaycan olduğu öne sürüldü. İsrail basınına yansıyan iddialar savunma kulislerinde büyük yankı uyandırırken, üç yıl içinde tamamlanması planlanan bu dev sevkiyatın bölgedeki askeri dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Azerbaycan ve İsrail makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmezken, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.