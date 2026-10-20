İsrail’den sessiz sedasız aldılar! Azerbaycan’dan ahlar-vahlar ettiren bir karar daha
Başörtüsü yasağıyla büyük tepki çeken Azerbaycan, ahlar-vahlar ettiren bir karara daha imza attı.
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Başörtüsü yasağıyla büyük tepki çeken Azerbaycan, ahlar-vahlar ettiren bir karara daha imza attı.
İsrailli savunma sanayii devi Elbit Systems'in imzaladığı 235 milyon dolar değerindeki PULS Çok Namlulu Roketatar ve EXTRA-MR güdümlü roket tedarik sözleşmesinin arkasındaki gizli alıcının Azerbaycan olduğu öne sürüldü. İsrail basınına yansıyan iddialar savunma kulislerinde büyük yankı uyandırırken, üç yıl içinde tamamlanması planlanan bu dev sevkiyatın bölgedeki askeri dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Azerbaycan ve İsrail makamlarından henüz resmi bir doğrulama gelmezken, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.
İsrail merkezli savunma sanayii şirketi Elbit Systems, PULS Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemi ve EXTRA-MR güdümlü roketlerin tedarikine yönelik 235 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşma, İsrail Savunma Bakanlığı ile alıcı ülkenin savunma bakanlığı arasında gerçekleştirilen hükümetler arası bir anlaşma kapsamında imzalandı. Elbit Systems, sözleşmenin bir Avrupa ülkesiyle gerçekleştirildiğini belirtirken alıcı ülkenin kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı. İsrail merkezli Globes gazetesi ise kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 235 milyon dolarlık PULS ve EXTRA-MR anlaşmasının Azerbaycan ile imzalandığını öne sürdü.
Söz konusu iddiaya ilişkin Elbit Systems veya Azerbaycan makamları tarafından doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı. Elbit Systems tarafından duyurulan 235 milyon dolarlık sözleşmenin üç yıllık süreç içerisinde tamamlanması planlanıyor. Anlaşma kapsamında EXTRA-MR orta menzilli güdümlü roketlerin yanı sıra PULS lançerleri, ilave roket topçu platformları ve entegre lojistik destek hizmetleri sağlanacak. 80 kilometreye kadar menzile sahip EXTRA-MR, orta menzildeki hedeflere karşı hassas vuruş kabiliyeti sağlamak amacıyla geliştirildi. Elbit Systems’ın PULS platformuyla tam uyumlu olan roket, mevcut C4I (Komuta, Kontrol, Haberleşme, Bilgisayar ve İstihbarat) sistemleriyle de entegre şekilde kullanılabiliyor.
Elbit Systems CEO’su Bezhalel (Butzi) Machlis, söz konusu anlaşmanın şirketin roket topçu sistemleri alanındaki uluslararası konumunu güçlendirdiğini belirtti. Machlis, PULS sistemleri ve hassas güdümlü roket çözümlerinin Avrupa ve NATO ülkeleri dahil olmak üzere giderek daha fazla kullanıcı tarafından tercih edildiğini ifade etti. Globes’un haberinde, İsrail ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayii iş birliğinin son dönemde yeniden ivme kazandığına dikkat çekildi. Bu kapsamda İsrailli Ari Arms şirketinin Azerbaycan’da yeni bir tüfek üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdiği belirtildi.
Açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva’nın katıldığı aktarıldı. Azerbaycan devletine ait olan ve kapasitesi genişletilen tesiste, daha önce Kalaşnikof tipi silahlar üretilirken yeni iş birliği kapsamında M4 tipi piyade tüfeklerinin üretimine başlandığı bildirildi. Söz konusu üretim faaliyetleri; Ari Arms, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ve Azerbaycan merkezli Iglim Scientific Production Enterprise şirketinin katılımıyla oluşturulan ortak girişim kapsamında yürütülüyor. Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev’in, ADEX savunma sanayii fuarında tesiste üretilen ilk M4 prototipini Cumhurbaşkanı Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov’a tanıttığı belirtildi.
İsrail, Azerbaycan’ın savunma sanayii alanındaki önemli tedarikçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Globes tarafından aktarılan bilgilere göre Azerbaycan’ın daha önce İsrail’den tedarik ettiği sistemler arasında Elbit Systems tarafından geliştirilen Hermes 900 insansız hava araçları, Israel Aerospace Industries (IAI) üretimi Barak MX hava savunma sistemleri ve Rafael tarafından geliştirilen Spike tanksavar füze ailesi bulunuyor. Haberde, söz konusu sistemlerin Azerbaycan tarafından geçmiş yıllarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda operasyonel olarak kullanıldığı ifade edildi.
Öte yandan Azerbaycan’da düzenlenen ADEX savunma sanayii fuarına Ari Arms’ın yanı sıra Aeronautics, Plasan, UVision, Bagira ve BIRD gibi İsrailli şirketlerin de katıldığı aktarıldı. Fuarda ayrıca eski Mossad Başkanı Dedi Barnea’nın başkanlığını yürüttüğü Ondas şirketinin de temsil edildiği belirtildi.
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