Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

20 Ekim 2026 canlı altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki faiz kararı öncesinde faiz beklentileri ve doların seyri, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altındaki son durum merak ediliyor. Sabah saatlerinde yayımlanan piyasa verilerinde gram altın 6 bin 580 TL civarında işlem görürken ons altın 4 bin 130 dolar seviyelerinde bulunuyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? İşte, 20 Ekim 2026 Salı altın fiyatlarında son durum…