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Ekonomi
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Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

Altın fiyatları, 20 Ekim 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve ons altında düşüş yaşanırken gözler çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarına çevrildi.

#1
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

20 Ekim 2026 canlı altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki faiz kararı öncesinde faiz beklentileri ve doların seyri, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altındaki son durum merak ediliyor. Sabah saatlerinde yayımlanan piyasa verilerinde gram altın 6 bin 580 TL civarında işlem görürken ons altın 4 bin 130 dolar seviyelerinde bulunuyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? İşte, 20 Ekim 2026 Salı altın fiyatlarında son durum…

#2
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? Altın fiyatları, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve doların seyrinin etkisiyle geriliyor. Spot altın, Asya piyasalarında yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4.126,84 dolara düştü. Piyasalarda gözler, 27-28 Ekim’de yapılacak Fed toplantısına ve bankanın faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.

#3
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR? 4.145,15 4.141,87

#4
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

GRAM ALTIN 6.604,25 6.605,35

#5
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 10.565,96 10.798,68

#6
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 42.262,90 43.059,59

#7
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

TAM ALTIN FİYATI 43.206,00 43.719,00

#8
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

ATA ALTIN FİYATI 43.573,29 44.672,29

#9
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 6.046,80 6.286,90

#10
Foto - Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

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