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Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

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Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

Rum yazar Dr. Yiannos Charalambides, İsrail ve Yunanistan'ı Türkiye konusunda uyararak çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Charalambides, Ankara'nın iki ülkeye üstünlük kuracağını belirtti.

#1
Foto - Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

Türkiye'nin KKTC'deki askeri varlığı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Türk donanmasının bölgedeki faaliyetlerini mercek altına alan Simerini gazetesi, Ankara'nın İsrail karşısındaki sayısal üstünlüğünü kabul ederek muhtemel bir deniz çatışmasında Türkiye'nin avantajlı konumda olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Simerini gazetesinde Dr. Yiannos Charalambides imzasıyla kaleme alınan analizde, Türk Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki kapasitesi İsrail'in deniz gücüyle karşılaştırıldı.

#3
Foto - Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

Simerini’nin yayımladığı analizde, Türkiye’nin İsrail’e kıyasla daha geniş bir deniz platformu envanterine sahip olduğu ve uzun süreli askerî operasyonlarda sürdürülebilirlik açısından avantaj sağladığı belirtildi. Değerlendirmede, İsrail’in ise teknolojik kapasite ve platform kalitesi bakımından üstünlüğünü koruduğu vurgulandı.

#4
Foto - Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

Simerini, İsrail’in kendi üslerinden uzakta kesintisiz deniz gücü bulundurma zorunluluğunun Türkiye’ye önemli bir operasyonel avantaj sağladığını belirtti.

#5
Foto - Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

Analizde, düşük ve orta yoğunluklu deniz çatışmalarında iki ülke arasında Türkiye lehine bir asimetrinin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Türkiye’nin deniz kuvvetlerindeki sayısal kapasitesi ve bölgedeki konuşlanma imkânlarının, İsrail’in askerî planlamasında göz önünde bulundurması gereken önemli faktörler olduğu ifade edildi.

#6
Foto - Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

Simerini, Türkiye'nin KKTC'deki deniz altyapısını genişlettiğini de iddia etti. Uydu görüntülerine dayandırılan analizde, yeni tesislerin insansız deniz araçları, devriye ve özel görevler için kullanılabileceği öne sürüldü. Gazete, Türkiye'nin Ege'den Kıbrıs'a uzanan insansız deniz sistemleri yatırımlarını Mavi Vatan stratejisiyle ilişkilendirdi.

#7
Foto - Yiannos Charalambides itiraf etti: İşler Türkiye lehine döner

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri faaliyetlerinden korktuklarını ifade eden Simerini, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Gazete, Ankara'nın KKTC'deki faaliyetlerinin AB ve Birleşmiş Milletler gündemine taşınmasını ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının talep edilmesini istedi. Kaynak: Türkiye Gazetesi

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