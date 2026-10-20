Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir çatışma ihtimali görüp görmediği sorulan Baltzois, böyle bir olasılığın bulunduğunu savundu. Emekli korgeneral, Türkiye’nin mevcut stratejisinde değişikliğe gitmemesi durumunda bu ihtimalin çok uzak olmayan bir gelecekte gündeme gelebileceğini iddia etti.