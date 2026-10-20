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Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Yunan Emekli Korgeneral Yannis Baltzois, Türkiye ile yakın zamanda savaşa girecek ülkeyi açıkladı. Baltzois, "Sıcak çatışma kaçınılmaz" dedi.

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#1
Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Haber7'nin aktardığı habere göre, Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Yannis Baltzois, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik açıklamalarını Yunanistan’da katıldığı bir televizyon programında değerlendirdi.

#2
Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

BD Başkanı Donald Trump’ın desteğini alan Netanyahu’nun, Türkiye ile doğrudan bir askerî çatışma yaşanmasını istemediklerini dile getirmesinin ardından konuşan Baltzois, iki ülke arasında ilerleyen dönemde çatışma yaşanabileceğini öne sürdü.

#3
Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir çatışma ihtimali görüp görmediği sorulan Baltzois, böyle bir olasılığın bulunduğunu savundu. Emekli korgeneral, Türkiye’nin mevcut stratejisinde değişikliğe gitmemesi durumunda bu ihtimalin çok uzak olmayan bir gelecekte gündeme gelebileceğini iddia etti.

#4
Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Netanyahu’nun Türkiye ile ilişkiler konusundaki açıklamalarını da değerlendiren Baltzois, İsrail yönetiminin Ankara ile iyi ilişkiler kurma isteğini dile getirmesine rağmen çeşitli anlaşmazlıkların sürdüğünü belirtti. İsrail’in güvenlik açısından hassas gördüğü bazı meseleleri kırmızı çizgi olarak tanımladığını aktaran Baltzois, bu konulardaki gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri etkilediğini ifade etti.

#5
Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile uzlaşmaya varamayacağını ileri süren Baltzois, farklı bir siyasi liderlikle ilişkilerin değişebileceğini savundu. Baltzois, geçmişte İsrail’in başka liderlerle anlaşma sağlayabildiğini hatırlatarak mevcut siyasi tabloya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

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Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Programda Orta Doğu’daki çatışmaların nedenlerine de değinen Baltzois, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun siyasi geleceğini korumak için sürekli savaşa ihtiyaç duyduğu yönündeki yoruma katılmadı. Bunun yerine, okuduğu kapsamlı bir Amerikan analizine atıfta bulunarak bölgedeki sorunların tarihsel arka planına dikkat çekti.

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Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Baltzois, 1916 yılında İngiliz ve Fransız temsilcileri arasında yapılan Sykes-Picot Anlaşması’nın Orta Doğu’nun şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Anlaşmayla bölgenin nüfuz alanlarına ayrıldığını hatırlatan emekli korgeneral, dönemin büyük güçlerinin kendi çıkarları doğrultusunda yaptığı düzenlemelerin günümüzdeki sorunların temelinde bulunduğunu öne sürdü.

#8
Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Bölgedeki istikrarsızlığın yalnızca devletler arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanmadığını belirten Baltzois, ülkelerin kendi içlerinde yaşanan çatışmaların da bu tabloyu ağırlaştırdığını savundu. Orta Doğu’daki tarihsel sınırların ve siyasi yapılanmaların günümüzdeki gerilimler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

#9
Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Baltzois, sözünü ettiği Amerikan analizlerinde Orta Doğu’da yeni bir dünya düzeninin ve bölgesel yapılanmanın oluşabileceğine ilişkin öngörülerin yer aldığını aktardı. Bu senaryolarda terör örgütlerinin ortadan kaldırılması ve İran meselesinin çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini ileri sürdü.

#10
Foto - Yannis Baltzois duyurdu: Erdoğan'la uzlaşamazlar, Türkiye ile çatışma çıkacak

Seçim sonrasındaki döneme işaret eden Baltzois, bölgede olası bir askerî harekât için gerekli mühimmat ve diğer savaş stoklarının önceden hazırlandığını iddia etti. Emekli korgeneral, bu hazırlıkların belirli bir savaşı sonuçlandırmaya yönelik olabileceğini öne sürerken, değerlendirmelerini dayandırdığı analizlerin öngörülerini kesinleşmiş gelişmelerden ayrı tutmak gerektiği görülüyor.

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