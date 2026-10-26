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Ekonomi
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Petrol Ofisi ile rekabet ediyordu: Akaryakıt devi resmen satıldı

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Petrol Ofisi ile rekabet ediyordu: Akaryakıt devi resmen satıldı

Petrol Ofisi ve SOCAR ile rekabet içerisinde olan ünlü akaryaıt devi sessiz sedasız satıldı. Satışla ilgili şirketin sahibinden açıklama geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Petrol Ofisi ile rekabet ediyordu: Akaryakıt devi resmen satıldı

İstanbul merkezli, deniz yakıtı tedarikçisi Energy Petrol’ün sekiz gemilik filosuyla beraber Malta merkezli emtia ve enerji ticareti şirketi Alkagesta tarafın satın alınmasının ardından ilk açıklama geldi. Energy Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Muhtaroğlu, resmi EPDK raporlarına göre şirketin Petrol Ofisi ve Socar’ın ardından üçüncü en büyük gemi yakıt ikmal firması olduğunu belirterek, bu başarının birçok yabancı yatırımcının ilgisini çektiğini bildirdi.

#2
Foto - Petrol Ofisi ile rekabet ediyordu: Akaryakıt devi resmen satıldı

Muhtaroğlu’nun açıklaması şu şekilde : ENERGY PETROL, resmi EPDK raporlarına göre 2025 yılında Petrol Ofisi ve Socar’dan sonra 3. büyük gemi yakıt ikmal firmasıdır. 8 adet öz mal 1 adet kiralık tankerle hizmet vermekte olup 2025 yılında 1.835 gemiye fiziken yakıt ikmal etmiştir 1997 yılında yüzde yüz bir aile şirketi olarak kurulan ENERGY PETROL yönetim kurulu Mustafa Muhtaroğlu Yeşim Muhtaroğlu ve Deniz Muhtaroğlu’ndan oluşmakta, toplamda 80 kişiyi bulan tecrübeli ekibi ve deniz insanı ile Gebze’de mukim adeta bir sanat eseri olarak tanımlanan Altıntel Terminali’nde stoklayarak İstanbul ve İzmit Körfezi’nin en iyi hizmet veren ikmalcisi olarak bilinmektedir

#3
Foto - Petrol Ofisi ile rekabet ediyordu: Akaryakıt devi resmen satıldı

Firmamızın başarısı bir çok yabancı yatırımcının dikkatini çekmiş sonuçta genç dinamik büyüyen ve Türkiye’ye yatırım yapan ALKAGESTA şirketi ile anlaşmaya varılarak satış 08.10.2026 günü Rekabet Kurumunca onaylanmıştır. Bu satış Türk Bunker piyasasında bir ilk olup şirketin devamını geleceğini ve vizyonunu koruması anlamında değerlidir.

#4
Foto - Petrol Ofisi ile rekabet ediyordu: Akaryakıt devi resmen satıldı

Firmamız ve ailemiz Türk bunker sektörüne ve denizciliğine ciddi katkılar sağlamış, Mustafa Muhtaroğlu 2001 yılında kurulan Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği’nin kurucu başkanlığını yapmış, sektörün tek uluslararası birliği olup IMO’da danışman statüsüne sahip IBIA Yönetim Kurulu’nda ilk ve tek Türk olarak 20 yıl görev yapmış ayrıca çeşitli defalar IMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisi’ne seçilerek komite başkanlıkları ve yönetim kurulu yedek üyeliğinde bulunmuştur. 2024 yılında Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği Başkanlığı’na yeniden seçilen Mustafa Muhtaroğlu 2027 yılında 10. kez yapılacak İstanbul Bunker Konferansı hayata geçirip çeşitli defalar başkanlığını yapmıştır.

#5
Foto - Petrol Ofisi ile rekabet ediyordu: Akaryakıt devi resmen satıldı

Yeşim Muhtaroğlu ise İTÜ Denizcilik Fakültesi Yüksek Lisans derecesiyle önemli bir liyakata sahip kişisi olarak Gemi Yakıt İkmalcileri Derneğinin 2010-2012 dönem başkanlığını yapmıştır, döneminde gerçekleşen İstanbul Bunker Konferans dünyanın en büyük yakıt ikmal firmasının başkanınca onurlandırılmıştır Alkagesta; Malta, Londra, Singapur, Dubai, Bakü ve İstanbul ofisleriyle yılda toplam 10 milyon ton satış yapan bir şirket olup, bu satış sektörümüze yüksek bir finansal ve fiziki katkı yapacak ve yeni bir heyecan katacaktır. KAYNAK: HABER DENİZDE

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