Petrol Ofisi ile rekabet ediyordu: Akaryakıt devi resmen satıldı

Muhtaroğlu’nun açıklaması şu şekilde : ENERGY PETROL, resmi EPDK raporlarına göre 2025 yılında Petrol Ofisi ve Socar’dan sonra 3. büyük gemi yakıt ikmal firmasıdır. 8 adet öz mal 1 adet kiralık tankerle hizmet vermekte olup 2025 yılında 1.835 gemiye fiziken yakıt ikmal etmiştir 1997 yılında yüzde yüz bir aile şirketi olarak kurulan ENERGY PETROL yönetim kurulu Mustafa Muhtaroğlu Yeşim Muhtaroğlu ve Deniz Muhtaroğlu’ndan oluşmakta, toplamda 80 kişiyi bulan tecrübeli ekibi ve deniz insanı ile Gebze’de mukim adeta bir sanat eseri olarak tanımlanan Altıntel Terminali’nde stoklayarak İstanbul ve İzmit Körfezi’nin en iyi hizmet veren ikmalcisi olarak bilinmektedir