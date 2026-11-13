Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

Antalya'da iklim krizini görüşmek üzere bir araya gelen heyetleri, uluslararası zirvenin girişinde Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri geçmişinden gelen seslerle karşıladı. Türkiye, COP31'e gelen yabancı heyetleri karşılamak için kendine özgü üniformaları, davulları ve nefesli çalgılarıyla tanınan Mehter bandosunu seçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Osmanlı geleneğini büyük bir uluslararası etkinliğe entegre etmesi ilk kez olmuyor: Aynı şey geçen Temmuz ayında Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de, Kyriakos Mitsotakis'in katılımıyla gerçekleşmişti.