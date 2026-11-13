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Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

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Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

Yunan Pentapostagma, "Yeniçeriler Erdoğan'ın uluslararası zirvelerine geri döndüler" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde dikkat çeken ifadeler yer aldı. İşte o haberin detayları...

1
#1
Foto - Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

Antalya'da iklim krizini görüşmek üzere bir araya gelen heyetleri, uluslararası zirvenin girişinde Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri geçmişinden gelen seslerle karşıladı. Türkiye, COP31'e gelen yabancı heyetleri karşılamak için kendine özgü üniformaları, davulları ve nefesli çalgılarıyla tanınan Mehter bandosunu seçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Osmanlı geleneğini büyük bir uluslararası etkinliğe entegre etmesi ilk kez olmuyor: Aynı şey geçen Temmuz ayında Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de, Kyriakos Mitsotakis'in katılımıyla gerçekleşmişti.

#2
Foto - Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

Tören, 11 Kasım'da, Türkiye Cumhurbaşkanı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in COP31 Liderler Zirvesi katılımcılarını karşıladığı mekanın dışında gerçekleşti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Mehter'den elli müzisyen, ziyaretçilerin önünde geleneksel Osmanlı marşları seslendirdi.

#3
Foto - Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

O an uluslararası medya tarafından görüntülendi. Görüntülerde katılımcıların cep telefonlarını kaldırarak bu muhteşem anı kaydettikleri, bazılarının ise müziğin ritmine göre dans ettikleri görülüyor.

#4
Foto - Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

Mehter, geleneğini Osmanlı İmparatorluğu'nun orduya seferlerinde eşlik eden ve resmi törenlerde yer alan askeri müzik gruplarından almaktadır. Yüksek sesli davullar, ziller ve üflemeli çalgılar, performanslarının ayırt edici özellikleridir. Modern Türkiye'de Mehter, ulusal yıldönümlerinde, askeri törenlerde ve uluslararası etkinliklerde yer alarak Osmanlı tarihi mirasını resmi devlet temsiliyle birleştiriyor. COP31 sırasında müzisyenler geleneksel kıyafetler giyerek, devlet büyükleri için karşılama alanının dışında müzik çaldılar. Yabancı ziyaretçilerden biri, müzik ve kostümlerin kendisinde bıraktığı izlenimi şöyle anlattı: "Harika bir gösteri."

#5
Foto - Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

Mehterin Antalya'daki varlığı, Ankara'nın 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi'nden görüntüleri yeniden canlandırdı. Ardından İttifak liderleri resmi görüşmeleri için Entepe başkanlık külliyesine geldiler. Bunlar arasında Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan Miçotakis de vardı.

#6
Foto - Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

Yeniçeriler, yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun seçkin bir askeri gücüydü. Sultan II. Mahmud, Osmanlı ordusunun yeniden yapılanması kapsamında 1826'da bu birliği lağvetti. Ancak Mehter'in müzik geleneği daha sonraki dönemlerde korunmuş ve yeniden canlandırılmıştır. Mevcut orkestra, Yeniçeri askeri birliklerinin yeniden canlandırılması değil, Osmanlı askeri müziğinin tarihi geleneğini sunan resmi bir müzik topluluğudur. Birkaç ay içinde iki önemli uluslararası zirvede yer alan Türkiye, yabancı liderleri karşılarken bu geleneğe özel önem vermektedir.

#7
Foto - Pentapostagma: Erdoğan'ın Yeniçerileri geri döndü

11 ve 12 Kasım tarihlerinde düzenlenen Liderler Zirvesi, enerji dönüşümü, iklim eyleminin finansmanı ve ülkelerin küresel ısınmanın etkilerine uyum sağlaması konularına odaklandı. Resmi törenlerin yanı sıra, ev sahibi ülke kendi kültürel geleneğinin unsurlarını da sergiledi. Mehter bandosu, Osmanlı askeri marşlarının ezgilerini gezegenin geleceğine adanmış bir oturuma taşıyarak resepsiyonun en karakteristik anlarından birini yaşattı.

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Yorumlar

Sipahi

Yeniçeriler gelseydi ,çoğu vezirin boynu vurulur.

Doğrusu

Sizin palyaço gibi mini etekli beyaz külotlu çoraplı ne idüğü belirsiz gösteri askerlerinizden daha iyidir.
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