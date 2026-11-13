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Doğu Akdeniz'de sıcak saatler: Türk savaş gemisi telsizle ulaşıp mesaj gönderdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

Doğu Akdeniz'de sıcak saatler: Türk savaş gemisi telsizle ulaşıp mesaj gönderdi

Türkiye’nin izniyle Doğu Akdeniz’de elektrik kablosu projesi için harekete geçen Yunan ve Fransız unsurlarına, Türk savaş gemisinden uyarı mesajı gönderildi.

#1
Foto - Doğu Akdeniz'de sıcak saatler: Türk savaş gemisi telsizle ulaşıp mesaj gönderdi

Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Yunan Mega TV, Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik kablosu projesi için çalışma yapan Fransız gemisi Abeille Marengo’nun görüntülerini paylaştı.

#2
Foto - Doğu Akdeniz'de sıcak saatler: Türk savaş gemisi telsizle ulaşıp mesaj gönderdi

Kerpe güneyindeki gemiye Yunan Nikiforos Fokas ve Limnos fırkateynleri eşlik ederken TCG Gökova fırkateyni gemiyi 24 mil mesafeden takip ediyor.

#3
Foto - Doğu Akdeniz'de sıcak saatler: Türk savaş gemisi telsizle ulaşıp mesaj gönderdi

Türk fırkateyni, gemi bölgeye gelir gelmez telsiz üzerinden Türk NAVTEX mesajlarını hatırlattı ve bölgenin Türk kıta sahanlığında olduğunu, geminin ilerlemesine onay verildiğini belirtti.

#4
Foto - Doğu Akdeniz'de sıcak saatler: Türk savaş gemisi telsizle ulaşıp mesaj gönderdi

Yunan fırkateynleri, geminin çalışmalarının Atina’nın izniyle yürütüldüğüne yönelik telsiz mesajıyla karşılık verdi.

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