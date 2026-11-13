Doğu Akdeniz'de sıcak saatler: Türk savaş gemisi telsizle ulaşıp mesaj gönderdi
Türkiye’nin izniyle Doğu Akdeniz’de elektrik kablosu projesi için harekete geçen Yunan ve Fransız unsurlarına, Türk savaş gemisinden uyarı mesajı gönderildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin izniyle Doğu Akdeniz’de elektrik kablosu projesi için harekete geçen Yunan ve Fransız unsurlarına, Türk savaş gemisinden uyarı mesajı gönderildi.
Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Yunan Mega TV, Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik kablosu projesi için çalışma yapan Fransız gemisi Abeille Marengo’nun görüntülerini paylaştı.
Kerpe güneyindeki gemiye Yunan Nikiforos Fokas ve Limnos fırkateynleri eşlik ederken TCG Gökova fırkateyni gemiyi 24 mil mesafeden takip ediyor.
Türk fırkateyni, gemi bölgeye gelir gelmez telsiz üzerinden Türk NAVTEX mesajlarını hatırlattı ve bölgenin Türk kıta sahanlığında olduğunu, geminin ilerlemesine onay verildiğini belirtti.
Yunan fırkateynleri, geminin çalışmalarının Atina’nın izniyle yürütüldüğüne yönelik telsiz mesajıyla karşılık verdi.
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