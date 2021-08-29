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Aktüel
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Pandemi nedeniyle darboğaza giren tiyatrocu abadan kalan mezarlık parsellerini satıyor

2021-08-29 07:47:49
Pandemi nedeniyle darboğaza giren tiyatrocu abadan kalan mezarlık parsellerini satıyor

Pandemiden dolayı ekonomik darboğaza giren tiyatrocu Orhan Çağlar, babasından kalan mezarlığı satışa çıkardı. Kardeşleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan tiyatrocu Orhan Çağlar, 2 yıldır sahne alamayınca darboğaza girdiğinden çözümü babadan kalan mezarlık parsellerini satmakta buldu. İstanbul'da ikamet eden tiyatrocu Orhan Çağlar, pandemi nedeniyle tiyatroların kapanması sonrası maddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Çözüm olarak babadan kalan mezarlık parsellerini satmakta bulan Çağlar, "Tanesini 7 bin TL'den veriyoruz" dedi.

#1
Foto - Çağlar, pandemi nedeniyle tiyatroların kapanmasından ötürü 2 yıldır sahne alamıyor. Kültür Bakanlığı'nın kendilerine destek verdiğini dile getiren Çağlar, bunun da yeterli olmadığını görünce ilginç bir yönteme başvurdu. Babasından kendisine ve kardeşlerine kalan mezarı satışa çıkaran Çağlar Rize'nin çeşitli yerlerine afişler astı.

Çağlar, pandemi nedeniyle tiyatroların kapanmasından ötürü 2 yıldır sahne alamıyor. Kültür Bakanlığı'nın kendilerine destek verdiğini dile getiren Çağlar, bunun da yeterli olmadığını görünce ilginç bir yönteme başvurdu. Babasından kendisine ve kardeşlerine kalan mezarı satışa çıkaran Çağlar Rize'nin çeşitli yerlerine afişler astı.

#2
Foto - Mezarlıklarından yer satarak kendilerine ebedi komşular aldıklarını dile getiren Çağlar

Mezarlıklarından yer satarak kendilerine ebedi komşular aldıklarını dile getiren Çağlar "Tuza Sanat Tiyatrosu'nu kurduğumuzda işler güzel gidiyordu ama pandemi bizim işlerimizi azaltmadı bitirdi adeta. Tüm tiyatro sanatçıları için geçerli bu tabi. Bu esnada Kültür Bakanlığı'nın verdiği güzel desteklerde oldu ama hangi birine yetişsinler. 2 yıl çalışamayınca müthiş bir darboğaza girdik. Böyle büyük bir mezarlık yerimiz vardı bize ait. İstanbul'da yaşadığımız için bize burada yatmak nasip olur mu bilmiyoruz. O nedenle tapusuyla ebedi komşular alalım dedik. Oradan yola çıkarak satılığa çıkardık burayı. Epey bir rağbet var, güzel bir mezarlık çünkü. Caminin hemen altında. Bakalım sonu ne olur" dedi.

#3
Foto - Mezarlık yeri için arayanlardan pazarlık yapanların olduğunu fakat kendilerinin fahiş bir fiyat vermediğini sözlerine ekleyen Çağlar

Mezarlık yeri için arayanlardan pazarlık yapanların olduğunu fakat kendilerinin fahiş bir fiyat vermediğini sözlerine ekleyen Çağlar "Bu parsel mezarlık olarak satılırken rahmetli babam aldı ama biraz fazla aldı tabi. Allah razı olsun. Büyük bir mezarlık yeri burası, aile mezarlığımızdı. Annemin mezarı burada. Büyük bir yer olunca, maddi de çıkmaza girince dedik böyle bir şey yapalım. Kardeşler de onay verdi, şimdi buradayız. Şimdiye kadar 2 parsel verdik. Zaten 1-2 parsel daha verdik mi yeterli olacak. Ebedi komşularımız gelecek inşallah. Her şeyde bir pazarlık söz konusu olduğu gibi burada da fiyat aralığına tabi ki itiraz eden oluyor. Bizim bir mezarlığımız 6 bin 500, 7 bin lira civarına geliyor. O da böyle özel bir mezarlık yerinde çok değil diye düşünüyorum. O seviyelerden fahiş bir fiyatta koymadık. Mesleğimiz gereği mizahla uğraştığımız için burada da mizahi bir durum oldu ama gerçek sonuçta. Bizde bu gerçeği yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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