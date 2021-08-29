2021-08-29 07:47:49 Pandemi nedeniyle darboğaza giren tiyatrocu abadan kalan mezarlık parsellerini satıyor
Pandemiden dolayı ekonomik darboğaza giren tiyatrocu Orhan Çağlar, babasından kalan mezarlığı satışa çıkardı. Kardeşleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan tiyatrocu Orhan Çağlar, 2 yıldır sahne alamayınca darboğaza girdiğinden çözümü babadan kalan mezarlık parsellerini satmakta buldu. İstanbul'da ikamet eden tiyatrocu Orhan Çağlar, pandemi nedeniyle tiyatroların kapanması sonrası maddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Çözüm olarak babadan kalan mezarlık parsellerini satmakta bulan Çağlar, "Tanesini 7 bin TL'den veriyoruz" dedi.