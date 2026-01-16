  • İSTANBUL
Türkiye
11
Yeniakit Publisher
Oynamak için kamyonla kar getirdiler
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Aydın’ın Germencik ilçesinde kamyonlarla taşınarak kentin üç ayrı noktasına dökülen kar, vatandaşlara kısa süreli de olsa kış sevinci yaşattı.

#1
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Germencik Belediyesi, ilçe merkezine uzun yıllardır kar yağmaması üzerine, kamyonla kar getirmeye karar verdi.

#2
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirilen 3 kamyon kar, Ortaklar Mahallesi'ndeki 2 noktaya ve Cumhuriyet Meydanı'na boşaltıldı.

#3
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, karda doyasıya eğlendi.

#4
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye kar getirme sözü verdiğini belirterek, özellikle çocukların sevincinin her şeye değdiğini söyledi.

#5
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Çocuklardan Filiz Torluk, ilk kez kar gördüğünü ifade ederek, "Sürekli bu anı beklemiştim. Çok mutluyum, şu anda ilk kez elimde kar tutuyorum." dedi.

#6
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Elifsu Naz da çok eğlendiklerini belirtti.

#7
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Çocuğuyla gelen Mustafa Çandır ise "Millet doğuda cefasını çekiyor, biz ise sefasını sürüyoruz. Çocuklar bu yaşa geldi kar görmemişti, görünce çok heyecanlandılar. Çocuklarımız için iyi bir vakit oldu." diye konuştu.

#8
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

İdris Köse de çocukların mutlu olduğunu dile getirdi.

#9
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Oynamak için kamyonla kar getirdiler

Bölgeden görüntüler...


