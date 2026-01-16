Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılacak: Esenboğa Havalimanı’nda yeni dönem başlıyor

ESENBOĞA HAVALİMANI’NIN YOLCU SAYISI 5 YILDA YAKLAŞIK 2 KATINA ÇIKTI: Havayolu sektörünün gücüne güç katacak Ankara havalimanının 3. pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesisleriyle de sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir mühür daha vurduklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Ankara Esenboğa Havalimanı’mızı başkentimize yakışır bir vizyonla büyütmeye devam ediyor, sunacağı hizmetlerde daha kaliteli, konforlu ve modern bir çağ başlatıyoruz.” ifadesini kullandı. Esenboğa Havalimanı’nın, başkentin dünyaya açılan kapısı ve Türkiye’nin havacılık alanındaki başarılı serüveninin en parlak örneklerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bakın sadece 2020 yılından bu yana Esenboğa Havalimanımızda iç ve dış hatlar toplamında hizmet sunulan yolcu istatistiklerini incelediğimizde; 2021’de 7 milyon 29 bin, 2022’de 8 milyon 680 bin, 2023’de 11 milyon 951 bin, 2024’te 12 milyon 914 bin ve geçtiğimiz yıl ise 13 milyon 988 bin yolcu sayısına ulaşıldığını görüyoruz. Yani, yolcu sayısı 5 yıl içinde neredeyse 2 katına çıkmış, aynı şekilde 2021 yılında 66 bin 913 olan toplam uçak trafiğinin de yaklaşık yüzde 54'lük bir artış ile 2025 yılında 103 bin 298’e çıktığını gözlemliyoruz.” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, “Önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda yani 2035 yılında yolcu trafiğinin yüzde 65 artışla 23 milyonun, 2045 yılında ise 31 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Bu gerçekleri daha önceden gördüğümüz için Esenboğa Havalimanı’mızı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladık ve süratle çalışmalarımızı tamamladık.” dedi. TOPLAM 41 BİN 52 METREKARE İNŞAAT ALANINA SAHİP: Esenboğa Havalimanı’nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işlerini tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu işler kapsamında Havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare Teknik Bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte; 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı, 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü, 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj, 2 bin 100 metrekare yeni ARFF (itfaiye) İstasyonu, 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu, 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası, 800 metrekare apron bariyer binası, 920 metrekare nizamiye binası, 15 adet nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik.” Bakan Uraloğlu ayrıca, bin 200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmaları da bitirdiklerini belirtti.