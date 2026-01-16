Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılacak: Esenboğa Havalimanı’nda yeni dönem başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 3. pist ile yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve ek tesislerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Ocak Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarına Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Bugün sizleri, başkentimizin gökyüzüne uzanan yeni simgesi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesinin zirvesinde, başkentimizin semalarına hükmeden bu yeni yapımızın içinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Buradan baktığımızda, Esenboğa’nın genişleyen ufuklarını, yeni pistimizi, büyüyen kapasitemizi ve milletimizin hizmetine sunduğumuz devasa eserleri çok daha net görüyor, hissediyor ve geleceğe olan inancımızı bir kez daha tazeliyoruz.” İfadelerini kullandı. 3. PİST, YENİ HAVA TRAFİK KONTROL KULESİ VE TAMAMLAYICI TESİSLER PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETE ALINACAK: 19 Ocak Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yani; 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, büyük bir coşkuyla milletimizin hizmetine sunacağız. Cumhuriyetimizin kalbi başkent Ankara’mız, artık yeni ufuklara ve dünyaya çok daha geniş ve güçlü kanatlar açacak.” TÜRKİYE, 1,5 MİLYAR İNSANIN YAŞADIĞI 67 ÜLKENİN MERKEZİNDE YER ALIYOR: Uraloğlu, bugünün dünyasında ulaşımın sadece bir yerden bir yere gitmek değil; aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak, ekonomiyi hızlandırmak ve kalkınmayı yaygınlaştırmak anlamına geldiğini söyledi. Modern toplumların hayatlarını hız odaklı bir yaklaşımla düzenlerken, havayolu ulaşımının bu talebi karşılayan en güçlü araçlardan biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Türkiye, kıtaların kesişim noktasında, dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer alıyor.” dedi.