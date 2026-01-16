  • İSTANBUL
Gündem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu korkuttu! Canlı yayında müsaade istedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında rahatsızlandı ve müsaade istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı’nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin yaptığı açıklama sırasında rahatsızlık geçirdi.

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, gazetecinin sorusunda cevap veremedi.

Yayının kesilmesi için müsaade istedi. Uraloğlu'nun rahatsızlık geçirerek, müsaade istediği anlar kameraya yansıdı.

Uraloğlu'nun tansiyonunun düştüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakan Uraloğlu daha sonra yayına böyle devam etti.

