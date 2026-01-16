Rusya'nın can damarı üssüne Türkiye giriyor! Tarihi anlaşma tamam

Anlaşmada 18,5 milyar ruble yani 232 milyon dolarlık maliyet, 32 milyar rubleye yani 410 milyon dolara çıktı. Fiyatlar artınca ihale de iptal edildi. Her iki buzkıran da tamamen Türk tersanesinde inşa edilecek ve 2024 yılında teslim edilecekti. Ancak Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’yı işgali hem maliyetlere hem de süreye olumsuz yansıdı. 12 ila 14 MW kapasiteli iki adet Icebreaker7 sınıfı buz kırıcının inşası 2 yıl daha uzatılmıştı. Türk şirketin aldığı Rusya ihalesi, Kuzey Star’ı yaptırım sürecine bile soktu. Rusya ile bağlantılı bir işlem gerekçesiyle Kuzey Star, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) bu yılın ocak ayında yaptırım listesine alınmıştı. 10 Ekim 2025’te ise bir yeni karar daha alındı ve Kuzey Star Tersanesi, yaptırım listesinden çıkarıldı. Böylece önce Rusya yüzünden yaptırıma uğrayan şirket, şimdi de Suriye ile yatırım yapar duruma geldi.