  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İki havayolu devi iflas etti: Uçuşlar apar topar durduruldu Apar topar duyuruldu: Marmoush 22 Ocak'ta Kadıköy'de: Kararı belli oldu... Geri sayıma geçilmişti oysa ki ama Ugarte defteri kapandı! Yazık oldu yazık... Olmayacak şey oldu: Türkiye ile anlaştılar! Rusya askerlerini çekiyor Netanyahu ateşin kendilerine sıçrayacağını biliyor! Savaş öncesi senaryo tekrarlandı Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı? Cevdet Yılmaz duyurdu: Türkiye savunmada ilk 10'u zorluyor! 185 ülkeye ihracat, 158 bin yeni istihdam Çin devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye kararı
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Çin devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye kararı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çin devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye kararı

Manisa'da fabrika kurma çalışmaları çok yavaş bir şekilde ilerleyen ve bu nedenle eleştiri konusu olan Çinli otmobil devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye hamlesi geldi.

#1
Foto - Çin devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye kararı

Webtekno'da yer alan haber egöre, Türkiye'de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi BYD, en çok da Türkiye'de kuracağı fabrika ile gündemdeydi. Geçtiğimiz yıl resmî açıklama yapan şirket, Manisa'ya bir üretim tesisi kuracağını ilan etmiş, 2026'nın sonu itibarıyla da yerli üretim yapacağını söylemişti.

#2
Foto - Çin devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye kararı

Ancak bu duyurunun üzerinden çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen BYD'nin Manisa'daki fabrika alanında hiçbir çalışma yapılmadı. Bu da şirkete yönelik tepkilerin artmasına neden oldu. Neticede Türkiye, BYD'nin fabrika kurması için teşvik vermiş, vergiden muaf tutmuştu.

#3
Foto - Çin devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye kararı

Konuyu yakından takip eden İsmail Bayramoğlu, resmî X hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bölgeden fotoğraflar paylaşan Bayramoğlu, Manisa'da BYD'de verilen üretim tesisi arazisinde hareketlilik olduğunu ifade etti. Bundan birkaç hafta öncesine kadar hiçbir ilerleme bulunmayan araziye beton bloklar yerleştirilmiş durumda.

#4
Foto - Çin devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye kararı

Konuyla ilgili resmî bir açıklama yok ancak paylaşılan görüntüler, BYD'nin Türkiye'deki fabrikasının yapımına gecikmeli de olsa başlandığını gözler önüne seriyor.

#5
Foto - Çin devi BYD'den 'nihayet' dedirten Türkiye kararı

Eğer inşaat tamamlanır ve her şey yolunda giderse bu yıl sonu itibarıyla yerli üretim BYD otomobiller, yukarıda fotoğrafını paylaştığımız araziden çıkacaklar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aziz Yıldırım'dan CHP yandaşı Özlem'e sert tepki
Spor

Aziz Yıldırım'dan CHP yandaşı Özlem'e sert tepki

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, CHP'nin borazanlığını kapan Özlem Gürses'e tepki gösterdi.
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!
Gündem

Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!

Büyük umutlarla ve sosyal medyadaki pembe tabloların etkisiyle Türkiye'deki düzenini bırakıp Almanya’ya yerleşen genç kızın feryadı yürekler..
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından..
Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’
Gündem

Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması sebebiyle uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, yar..
Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!
Gündem

Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!

İran’da ekonomik sıkıntıları bahane ederek sokakları kan gölüne çeviren fitne ateşine karşı Türkiye harekete geçti. ABD Başkanı TRUMP’ın açı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23