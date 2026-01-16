S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp
S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Rusya’dan temin edilen sistemlerin bir hava üssüne sevk edilmeye başlandığı belirtiliyor. Bu gelişme karşısında ABD yönetiminin sessiz kalması, Türkiye’de kamuoyunda rahatsızlık oluştururken, Washington’un tutumuna yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Türkiye’yi yalnızca S-400 alımı gerekçesiyle F-35 programından çıkaran ve uçakların teslimatını durduran ABD’nin, bu yeni siparişi Ankara’nın yaptığı anlaşmadan bağımsız değerlendirmesi tepki görüyor.