S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

Sistem, savaş uçakları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere hedefleri 400 km'ye kadar mesafeden takip edip etkisiz hale getirebiliyor. Sindoor Operasyonu'nun ardından, savunma yetkilileri S-400 önleme füzelerinin ikmalinin devam ettiğini ve konuşlandırılmış birliklerin tam operasyonel hazırlığının sağlandığını doğruladı. Kaynaklar, tüm aktif filolarda yüksek kullanılabilirlik seviyelerini korumak için Rusya ile koordineli olarak takip tedariklerinin ve stok yenilemesinin işlendiğini belirtiyor. Son filonun 2027'ye kadar gelmesiyle, Hindistan'ın hava savunma kalkanı neredeyse tam operasyonel güce sahip olacak.