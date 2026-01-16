  • İSTANBUL
S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp
Haber Merkezi

S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Rusya’dan temin edilen sistemlerin bir hava üssüne sevk edilmeye başlandığı belirtiliyor. Bu gelişme karşısında ABD yönetiminin sessiz kalması, Türkiye’de kamuoyunda rahatsızlık oluştururken, Washington’un tutumuna yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Türkiye’yi yalnızca S-400 alımı gerekçesiyle F-35 programından çıkaran ve uçakların teslimatını durduran ABD’nin, bu yeni siparişi Ankara’nın yaptığı anlaşmadan bağımsız değerlendirmesi tepki görüyor.

Foto - S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

Star'da yer alan habere göre, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerinin, füze ikmal çalışmaları ve kritik bölgelere stratejik konuşlandırmalarla birlikte katmanlı hava savunmasını güçlendirmede önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Foto - S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

Yabancı basında yer alan habere göre, Rusya'nın Hindistan'a dördüncü S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin teslimatını Mayıs 2026'ya kadar onayladığı ve beşinci ve son ünitenin 2027'de beklendiği ifade edildi. Bu teslimatla, Hindistan'ın hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde güçleneceği dile getirildi.

Foto - S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

Şu anda Hindistan'ın, ülkenin batı ve kuzey cephelerindeki kilit bölgelerin güvenliğini sağlamak üzere konuşlandırılmış üç faal filosu bulunuyor. Dördüncü filonun devreye alınmasıyla birlikte, üst düzey savunma yetkilileri, bunun Hindistan'ın hem batı hem de güney cephelerinden gelen tehditler ışığında hava savunma hazırlığını yeniden değerlendirmesine yardımcı olacağına inanılıyor.

Foto - S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

Hindistan, Ekim 2018'de 5 adet S-400 füze sistemi için bir anlaşma imzaladı. İlk filo Aralık 2021'de faaliyete geçti ve Pencap'a konuşlandırıldı; sonraki birlikler ise Siliguri Koridoru, Pathankot-Pencap sektörü ve Rajasthan ile Gujarat dahil olmak üzere batı bölgelerini korumak üzere konumlandırıldı.

Foto - S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

2020 yılında Doğu Ladakh'ta Çin ile yaşanan gerilimlerin ardından Hindistan, hava savunma mimarisini geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. S-400, 'Sudarshan Chakra' çok katmanlı sisteminin en dış katmanını oluşturuyor. Her filoda bir komuta ve kontrol merkezi, 600 km'ye kadar hedefleri tespit edebilen uzun menzilli gözetleme radarı, angajman radarları, mobil fırlatma rampaları ve çeşitli füze türleri bulunuyor.

Foto - S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

Sistem, savaş uçakları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere hedefleri 400 km'ye kadar mesafeden takip edip etkisiz hale getirebiliyor. Sindoor Operasyonu'nun ardından, savunma yetkilileri S-400 önleme füzelerinin ikmalinin devam ettiğini ve konuşlandırılmış birliklerin tam operasyonel hazırlığının sağlandığını doğruladı. Kaynaklar, tüm aktif filolarda yüksek kullanılabilirlik seviyelerini korumak için Rusya ile koordineli olarak takip tedariklerinin ve stok yenilemesinin işlendiğini belirtiyor. Son filonun 2027'ye kadar gelmesiyle, Hindistan'ın hava savunma kalkanı neredeyse tam operasyonel güce sahip olacak.

Foto - S-400'ler geliyor! Türkiye'ye büyük ayıp

