  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol beklenirken Diyarbakır'dan fışkıracak şeye bakın! 5 ayrı noktada yerin altına iniliyor Okan Buruk Liverpool maçı öncesi isyan etti İngiliz gazetecinin Okan Buruk'a sorusu şaşkınlık oluşturdu! Herkes bunu konuşuyor Türkiye'ye karşı savaş için yığınak yapılan ülkede alarm durumuna geçildi: Çöl Akrebi planı devreye alındı Sanayide 'ceza' alarmı: Multimedya ekranlar sökülüyor, APP plakalar değişiyor! Türkiye'ye gelecekti oysa ki... Olmayınca olmuyor işte... Hauge treni kaçtı! Mourinho'dan skandal 'hain' çıkışı... Fenerbahçe'ye de gittim: Hain miyim! ABD'den skandal Türkiye çıkışı: Orayı hemen terk edin Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...
Gündem
5
Yeniakit Publisher
ABD'den skandal Türkiye çıkışı: Orayı hemen terk edin
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'den skandal Türkiye çıkışı: Orayı hemen terk edin

İran'ı İsrail ile birlikte vurmaya devam eden ABD, Türkiye ile ilgili tepki toplayan bir bildiri yayımlayarak Amerikan vatandaşlarına çağrı yaptı.

1
#1
Foto - ABD'den skandal Türkiye çıkışı: Orayı hemen terk edin

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İran saldırısı tehlikesi nedeniyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yayınladı. 9 Mart 2026'da yayınlanan uyarıda "Terörizm ve silahlı çatışma riski nedeniyle Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat etmeyin." denildi.

#2
Foto - ABD'den skandal Türkiye çıkışı: Orayı hemen terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı Adana'daki personeline konsolosluğu terk etmesini istedi. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışındaki ABD hükümeti çalışanlarının ve ABD hükümeti çalışanlarının aile üyelerinin Adana Başkonsolosluğunu terk etmelerini emretti. Güneydoğu Türkiye'deki Amerikalıların derhal ayrılmaları şiddetle tavsiye edilir." denildi.

#3
Foto - ABD'den skandal Türkiye çıkışı: Orayı hemen terk edin

ABD tarafından yayınlanan açıklamada riskli iller şu şekilde sıralandı: Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İçel, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van.

#4
Foto - ABD'den skandal Türkiye çıkışı: Orayı hemen terk edin

4’üncü seviye uyarının nedeninin “terörizm ve silahlı çatışma riski” olduğu belirtildi. Büyükelçilik, terör gruplarının turistik yerleri hedef alabileceğini belirterek, pazarlar, AVM’ler, oteller, restoranlar ve ibadethaneler gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun davası başladı. Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüd..
Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü
Dünya

Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran’ın..
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Dünya 28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail ortaklığındaki İran saldırılarını dehşetle izlerken, bu kanlı kararın perde arkasındaki isim netleşti:..
Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Gündem

Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloga..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
Siyonistlerin kirli oyunu deşifre oldu! Tel Aviv’de evlerin arasından füze fırlatıp siviller vuruluyor yaygarası yapıyorlar
Gündem

Siyonistlerin kirli oyunu deşifre oldu! Tel Aviv’de evlerin arasından füze fırlatıp siviller vuruluyor yaygarası yapıyorlar

İran-İsrail savaşının 9. gününde, Tel Aviv’den yansıyan görüntüler siyonist rejimin sivil halkı nasıl canlı kalkan olarak kullandığını ve dü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23