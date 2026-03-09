ABD'den skandal Türkiye çıkışı: Orayı hemen terk edin
İran'ı İsrail ile birlikte vurmaya devam eden ABD, Türkiye ile ilgili tepki toplayan bir bildiri yayımlayarak Amerikan vatandaşlarına çağrı yaptı.
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İran saldırısı tehlikesi nedeniyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yayınladı. 9 Mart 2026'da yayınlanan uyarıda "Terörizm ve silahlı çatışma riski nedeniyle Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat etmeyin." denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Adana'daki personeline konsolosluğu terk etmesini istedi. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışındaki ABD hükümeti çalışanlarının ve ABD hükümeti çalışanlarının aile üyelerinin Adana Başkonsolosluğunu terk etmelerini emretti. Güneydoğu Türkiye'deki Amerikalıların derhal ayrılmaları şiddetle tavsiye edilir." denildi.
ABD tarafından yayınlanan açıklamada riskli iller şu şekilde sıralandı: Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İçel, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van.
4’üncü seviye uyarının nedeninin “terörizm ve silahlı çatışma riski” olduğu belirtildi. Büyükelçilik, terör gruplarının turistik yerleri hedef alabileceğini belirterek, pazarlar, AVM’ler, oteller, restoranlar ve ibadethaneler gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.
