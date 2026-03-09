Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

İsrail merkezli ynetglobal haber sitesinin makalesine göre de söz konusu satışın 12 bin değil, 27 bin bombadan oluştuğu ve 660 milyon değerinde olduğu öne sürüldü. Haberde Repkon için "Şirket Amerikan sermayeli değil. Repkon USA, Türk silah üreticisi Repkon'un bir yan kuruluşudur. Mart 2025'te Türk şirketi, ABD savunma devi General Dynamics'ten Garland üretim tesisini satın aldı. Fabrika, ABD ordusu ve İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yaygın olarak kullanılan JDAM hassas güdümlü füze kitlerinin temel bileşeni olan MK-80 serisi bomba gövdelerini üretebilen ABD'deki tek tesistir" denildi.