Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

1978 yılında iş insanı Azer Aran tarafından kurulan Repkon, ilk olarak metal şekillendirme ve makine üretimi üzerine faaliyet gösteren bir Türk sanayi grubu olarak faaliyete başladı. Son yıllarda şirket, ABD'deki iştiraki Repkon USA aracılığıyla ABD Hava Kuvvetleri, ABD Donanması ve müttefik ülkeler için nitelikli bomba gövdesi ve donanım üretimi yapıyor. Şirketin internet sitesinde, "ABD Hava Kuvvetleri’nin MK-80 serisi bomba gövdelerinden JASSM ve SDB gövdelerine, TNT kalıpları gibi birçok ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor" ifadeleri yer alıyor.