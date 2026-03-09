  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler... Ayrıntıya dikkat: Sivilceler neden aynı yerde çıkar? Sivilcelerin sebebi meğer buymuş 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne son başvuru tarihi belli oldu Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor... Şimdi de dev kadro kuracaklar... Manchester United'ın Osimhen planı: Önce Kvaratskhelia Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş Galatasaray'ın karşısına Aston Villa çıktı: İşler karıştı Yatırımcı ters köşe oldu! Altın ve gümüşte büyük kayıp Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı! Bayraktar TB2 SİHA kopyalanmasına göz yummuşlardı! Şimdi de Türkiye'den savaş helikopteri istiyorlar
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

Adı İsrail'e silah satışıyla gündeme gelen Türk savunma şirketi Repkon'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirkete bağlı olan bir savunma lisesinin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

Odatv'de yer alan habere göre, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının sürdüğü bu günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aydınlık ve Cumhuriyet gazetelerinin gündeme taşıdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 12 bin adet 1.000 pound'luk bomba gövdesi ve teknik destek içeren 151,8 milyon dolarlık acil mühimmat satışını onayladı.

#2
Foto - Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

Bakanlık açıklamasında, satışın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları kapsamında acil olduğu gerekçesiyle Silah İhracatı Kontrol Yasası'nın 36 (b) maddesine dayanarak Kongre incelemesinden muaf tutulduğu bildirildi. Satışın, İsrail'in tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağı da vurgulandı. Bombaların, Türk savunma sanayisi şirketi Repkon'un ABD'deki iştiraki Repkon USA tarafından Texas'taki tesislerden sağlanacağı belirtildi.

#3
Foto - Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

İsrail merkezli ynetglobal haber sitesinin makalesine göre de söz konusu satışın 12 bin değil, 27 bin bombadan oluştuğu ve 660 milyon değerinde olduğu öne sürüldü. Haberde Repkon için "Şirket Amerikan sermayeli değil. Repkon USA, Türk silah üreticisi Repkon'un bir yan kuruluşudur. Mart 2025'te Türk şirketi, ABD savunma devi General Dynamics'ten Garland üretim tesisini satın aldı. Fabrika, ABD ordusu ve İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yaygın olarak kullanılan JDAM hassas güdümlü füze kitlerinin temel bileşeni olan MK-80 serisi bomba gövdelerini üretebilen ABD'deki tek tesistir" denildi.

#4
Foto - Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

Repkon, satışın ABD Kongresi'nde onaylanması ardından yaptığı açıklamada şirketin doğrudan satış yaptığı veya karar verici olduğu izlenimi oluştuğunu belirterek bunun doğru olmadığını açıkladı:

#5
Foto - Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

"ABD’de alınan bir mühimmat tedarik kararı üzerinden yapılan bazı haberlerde Repkon’un doğrudan satış gerçekleştirdiği veya sürecin karar vericisi olduğu yönünde bir izlenim oluşturulmuştur. Oysa sözkonusu süreçte Repkon’un herhangi bir talebi, kararı veya satış işlemi bulunmamaktadır"

#6
Foto - Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

1978 yılında iş insanı Azer Aran tarafından kurulan Repkon, ilk olarak metal şekillendirme ve makine üretimi üzerine faaliyet gösteren bir Türk sanayi grubu olarak faaliyete başladı. Son yıllarda şirket, ABD'deki iştiraki Repkon USA aracılığıyla ABD Hava Kuvvetleri, ABD Donanması ve müttefik ülkeler için nitelikli bomba gövdesi ve donanım üretimi yapıyor. Şirketin internet sitesinde, "ABD Hava Kuvvetleri’nin MK-80 serisi bomba gövdelerinden JASSM ve SDB gövdelerine, TNT kalıpları gibi birçok ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor" ifadeleri yer alıyor.

#7
Foto - Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş

Türkiye'nin ilk Savunma Sanayi Meslek Lisesi olan Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6 Eylül 2021'de açıldı. Okul, 19 Ocak 2021'de İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kuruldu ve 5 Ağustos 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Repkon Makina ve Kalıp A.Ş. ile Şile Belediyesi arasında imzalanan protokollerle resmiyet kazandı. Yıllık 30 öğrenci kontenjanına sahip lisede iki ana alan bulunuyor: Makina ve Tasarım Teknolojileri / Savunma Mekanik Sistemleri ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak
Dünya

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

ABD ve İsrail'in İran'daki petrol altyapısını hedef alan ağır saldırılarının ardından Tahran yönetimi strateji değişikliğine gitti. İranlı b..
Siyonistlerin korkulu rüyası Hizbullah İHA’ları! "Demir Kubbe" çaresiz kaldı!
Gündem

Siyonistlerin korkulu rüyası Hizbullah İHA’ları! "Demir Kubbe" çaresiz kaldı!

İran-ABD-İsrail savaşının kuzey cephesinde siyonist rejim büyük bir bozgun yaşıyor. İsrail’in en önemli gazetelerinden Haaretz’in askeri kay..
Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor
Dünya

Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarına karşı ABD’ye destek verm..
İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü
Dünya

İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü

İran, Sri Lanka yakınlarında ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 104 askerin hayatını k..
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

İran’ın füzeleri ile 3 yıldır bombaladıkları Gazze’ye dönen terör devleti İsrail, başta Tel Aviv’deki yıkımı gizlemek önce basına sansür ard..
2024 yılında 3 tahminde bulundu! "ABD İran’a saldıracak ama… Dünya eğitimci Jiang Xueqin’in öngörüsünü konuşuyor. Bu ABD için imkansız bir rüya
Gündem

2024 yılında 3 tahminde bulundu! “ABD İran’a saldıracak ama… Dünya eğitimci Jiang Xueqin’in öngörüsünü konuşuyor. Bu ABD için imkansız bir rüya

Pekin’de görev yapan Yale mezunu ünlü eğitimci Jiang Xueqin’in 2024 yılında yaptığı öngörüler, bugün dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23