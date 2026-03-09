Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

Genç yaşlarında İran-Irak Savaşı sırasında cephede bulunduğu ve İran Devrim Muhafızları saflarında görev aldığı bilinir. Bu deneyim, İran’ın güvenlik ve askeri yapılarıyla erken dönemde güçlü bağlar kurmasına zemin hazırladı. 2000’li yıllardan itibaren ise babasının en yakın çevresinde yer alan isimlerden biri haline geldi. İran’daki birçok siyasi gözlemciye göre Mücteba Hamaney, uzun süre kamuoyu önünde görünmeyen ancak devlet mekanizması içinde etkili olan bir figür olarak tanındı.