Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...
Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, 1969 yılında İran’ın Meşhed kentinde doğdu. İran İslam Cumhuriyeti’nin ikinci dini lideri olan Ali Khamenei’nin ikinci oğludur. İran’ın en etkili dini ve siyasi ailelerinden birinde dünyaya gelen Mücteba Hamaney, çocukluk ve gençlik yıllarını İran İslam Devrimi sonrasında şekillenen yeni siyasal düzen içinde geçirdi. Babasının devrim sonrası hızla yükselen siyasi ve dini kariyerine yakından tanıklık ederek büyüdü.