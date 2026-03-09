  • İSTANBUL
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, 1969 yılında İran’ın Meşhed kentinde doğdu. İran İslam Cumhuriyeti’nin ikinci dini lideri olan Ali Khamenei’nin ikinci oğludur. İran’ın en etkili dini ve siyasi ailelerinden birinde dünyaya gelen Mücteba Hamaney, çocukluk ve gençlik yıllarını İran İslam Devrimi sonrasında şekillenen yeni siyasal düzen içinde geçirdi. Babasının devrim sonrası hızla yükselen siyasi ve dini kariyerine yakından tanıklık ederek büyüdü.

#1
Foto - Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

İlk ve orta öğrenimini Tahran’daki Alavi Okulu’nda tamamladı. Bu okul, İran’da elit ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü prestijli kurumlar arasında kabul edilir. Lise eğitiminden sonra dini ilimlere yönelerek İran’daki Şii dünyasının en önemli merkezlerinden biri olan Kum şehrine gitti. Burada klasik Şii medrese eğitimine başladı ve İslami fıkıh ile teoloji alanlarında eğitim aldı. Eğitim sürecinde babası Ali Hamaney başta olmak üzere dönemin önemli din âlimlerinden ders gördü.

#2
Foto - Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

Bunlar arasında İran yargı sisteminin eski başkanı olan Mahmud Hashemi Shahroudi, önde gelen Şii mercilerden Lütfullah Safi Golpaygani ve muhafazakâr ideolog kimliğiyle bilinen Muhammed‑Taqi Mesbah‑Yazdi bulunuyordu. Eğitimini ilerleterek Kum medreselerinde öğretim faaliyetlerine katıldı ve Şii ilahiyatında en üst seviyedeki derslerden biri kabul edilen “dars-e kharej” dersleri verdi. Bu dersler, bağımsız içtihat yapabilme yetkisine sahip din âlimlerinin yetiştiği ileri düzey eğitim halkaları olarak bilinir.

#3
Foto - Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

Genç yaşlarında İran-Irak Savaşı sırasında cephede bulunduğu ve İran Devrim Muhafızları saflarında görev aldığı bilinir. Bu deneyim, İran’ın güvenlik ve askeri yapılarıyla erken dönemde güçlü bağlar kurmasına zemin hazırladı. 2000’li yıllardan itibaren ise babasının en yakın çevresinde yer alan isimlerden biri haline geldi. İran’daki birçok siyasi gözlemciye göre Mücteba Hamaney, uzun süre kamuoyu önünde görünmeyen ancak devlet mekanizması içinde etkili olan bir figür olarak tanındı.

#4
Foto - Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

Babasına erişimi kontrol eden isimlerden biri olduğu, siyasi ve güvenlik dosyalarında etkili rol oynadığı ve bu nedenle İran siyasetinde “gölge lider” olarak anıldığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Özellikle güvenlik kurumları ve Devrim Muhafızları ile kurduğu ilişkiler, onun İran devlet yapısı içinde güçlü bir konuma ulaşmasını sağladı.

#5
Foto - Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

Mart 2026’da İran’da dini liderlik makamında değişim yaşandı. Babası Ali Hameney’in vefatının ardından İran’da dini lideri seçmekle yetkili kurum olan Uzmanlar Meclisi tarafından Mücteba Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü dini lideri olarak ilan edildi. Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mücteba Hamaney’in üyelerin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni lideri olarak seçildiği duyuruldu.

#6
Foto - Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

Böylece İran’da dini liderlik makamı sırasıyla Ruhollah Humeyni, Ali Hamaney ve Mücteba Hamaney tarafından temsil edilen üç kuşaklık bir liderlik sürecine girmiş oldu. İran siyasi sisteminde dini lider, devlet yapısının en güçlü makamıdır. Bu görev kapsamında silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı, yargı erkinin başındaki ismi atama, devlet radyo ve televizyonunun yönetimini belirleme, Anayasa Konseyi üyelerinin yarısını atama, cumhurbaşkanı adaylarının uygunluğunu onaylama, savaş ve barış kararlarında son sözü söyleme ve dış politika stratejisinin genel çerçevesini belirleme gibi geniş yetkilere sahiptir.

#7
Foto - Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

Ayrıca istihbarat ve güvenlik kurumlarının genel yönlendirmesi de dini liderin yetki alanına girer. Mücteba Hamaney’in ideolojik çizgisi genel olarak muhafazakâr ve sertlik yanlısı olarak tanımlanmaktadır. Eğitim aldığı din âlimlerinin düşünsel etkisi ve İran’daki muhafazakâr çevrelerle ilişkileri dikkate alındığında, İran İslam Devrimi’nin temel ilkelerine bağlılığı, Batı karşıtı söylemi ve İran’ın bölgesel gücünü koruma hedefi öne çıkan özellikleri arasında gösterilmektedir. Aynı zamanda Şii İslam’ın geleneksel ve muhafazakâr yorumuna yakın bir yaklaşımı benimsediği değerlendirilmektedir.

#8
Foto - Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler...

57 yaşında İran İslam Cumhuriyeti’nin en güçlü makamına gelen Mücteba Hamaney’in önümüzdeki dönemde ülkenin iç politikası, bölgesel stratejisi ve uluslararası ilişkileri üzerinde belirleyici bir rol oynaması beklenmektedir. İran’ın Ortadoğu’daki etkisi, güvenlik politikaları ve Batı ile ilişkilerinin hangi yönde şekilleneceği ise yeni liderlik döneminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer almaktadır.

