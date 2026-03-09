  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mücteba Hamaney kimdir? İşte İran'ın yeni lideri hakkında bilinmeyenler... Ayrıntıya dikkat: Sivilceler neden aynı yerde çıkar? Sivilcelerin sebebi meğer buymuş 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne son başvuru tarihi belli oldu Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor... Şimdi de dev kadro kuracaklar... Manchester United'ın Osimhen planı: Önce Kvaratskhelia Tepkilerin odağındaki Türk savunma şirketi Repkon bakın kiminmiş Galatasaray'ın karşısına Aston Villa çıktı: İşler karıştı Yatırımcı ters köşe oldu! Altın ve gümüşte büyük kayıp Ramazan coşkusu devam ediyor: Okulların için değil dışı da aydınlandı! Bayraktar TB2 SİHA kopyalanmasına göz yummuşlardı! Şimdi de Türkiye'den savaş helikopteri istiyorlar
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor...

Orta Doğu'daki savaş ve güvenlik riskleri nedeniyle beklenmedik bir karar çıktı Suudi Arabistan'dan...

#1
Foto - Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor...

Orta Doğu'daki savaş ve güvenlik riskleri nedeniyle Suudi petrol devi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltmaya başlarken, daha önce enerji tesislerine düzenlenen drone saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel petrol arzında daralma riskini artırdı. Uzmanlar, bu gelişmelerin petrol fiyatlarında sert yükselişlere, akaryakıt maliyetlerinin artmasına ve küresel enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

#2
Foto - Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor...

Orta Doğu'da savaşın enerji piyasalarına etkisi büyürken Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun iki petrol sahasında üretimi azaltmaya başladığı bildirildi. Kararın, bölgedeki saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik riski nedeniyle alındığı belirtiliyor. Kaynaklara göre Aramco iki petrol sahasında üretimi kısmaya başladı. Ancak üretimin hangi sahalarda ve ne kadar azaltıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Şirketin ayrıca bazı ham petrol sevkiyatlarını Basra Körfezi yerine Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendirdiği ifade edildi. Aramco yetkilileri konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

#3
Foto - Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor...

Savaşın başlamasının ardından Suudi Arabistan'daki bazı enerji tesislerinin de saldırı riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Aramco'ya ait bazı petrol tesislerinin daha önce insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve bu saldırıların enerji altyapısına yönelik güvenlik endişelerini artırdığı ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından şirketin üretim ve sevkiyat planlarını yeniden düzenlemeye başladığı değerlendiriliyor.

#4
Foto - Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor...

Bölgedeki güvenlik riski petrol üretiminde kesintilere yol açmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanma noktasına gelmesi ve bazı Körfez ülkelerinin saldırılara hedef olması nedeniyle bölgedeki petrol üretiminde kısıtlamalar gündeme geldi. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik bir geçiş noktası. Bu bölgede yaşanacak uzun süreli aksaklıklar petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açabilir.

#5
Foto - Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor...

Petrol üretimindeki kesintiler küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir. Petrol fiyatlarının yükselmesi akaryakıt maliyetlerini artırırken, bu durum enflasyon üzerinde de baskı oluşturabilir. Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki artışın küresel ekonomide büyüme üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı
Konut Projeleri

İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı

İstanbul Esenyurt’un en büyük projelerinden biri olan Innovia’nın imzacısı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO) için mahkemeden kötü..
Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor
Dünya

Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarına karşı ABD’ye destek verm..
Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular
Gündem

Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaların 7. gününde, katil İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef alarak kan dökmeye devam ediyor. Lübna..
Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!
Dünya

Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı!

Lübnan’ın doğusunda İsrail askerlerinin helikopterlerle gerçekleştirdiği havadan indirme girişimi sonrası Hizbullah ile şiddetli çatışmalar ..
2024 yılında 3 tahminde bulundu! "ABD İran’a saldıracak ama… Dünya eğitimci Jiang Xueqin’in öngörüsünü konuşuyor. Bu ABD için imkansız bir rüya
Gündem

2024 yılında 3 tahminde bulundu! “ABD İran’a saldıracak ama… Dünya eğitimci Jiang Xueqin’in öngörüsünü konuşuyor. Bu ABD için imkansız bir rüya

Pekin’de görev yapan Yale mezunu ünlü eğitimci Jiang Xueqin’in 2024 yılında yaptığı öngörüler, bugün dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. ..
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

İran’ın füzeleri ile 3 yıldır bombaladıkları Gazze’ye dönen terör devleti İsrail, başta Tel Aviv’deki yıkımı gizlemek önce basına sansür ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23