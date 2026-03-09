Orta Doğu'daki kriz sonrası büyük sürpriz! Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor...

Orta Doğu'da savaşın enerji piyasalarına etkisi büyürken Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun iki petrol sahasında üretimi azaltmaya başladığı bildirildi. Kararın, bölgedeki saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik riski nedeniyle alındığı belirtiliyor. Kaynaklara göre Aramco iki petrol sahasında üretimi kısmaya başladı. Ancak üretimin hangi sahalarda ve ne kadar azaltıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Şirketin ayrıca bazı ham petrol sevkiyatlarını Basra Körfezi yerine Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendirdiği ifade edildi. Aramco yetkilileri konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.