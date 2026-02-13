  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, otomobillerde sera gazı emisyonlarını sınırlandırılması için getirilen "Tehlike Tespiti" kararını yürürlükten kaldırdı. Ayrıca araç trafikte durduğunda motoru otomatik olarak kapatan ve tekrar harekete geçerken yeniden çalıştıran start-stop sistemi için üreticilere verilen kredilerin de kaldırıldığı aktarıldı. Bu kararlar sonrası Trump otomobil fiyatlarının düşeceğini ifade ederken çevre örgütleri hava kirliliğinin artacağının altını çiziyor.

#1
Foto - Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ABD tarihindeki en kapsamlı düzenleme kaldırma adımını açıkladıklarını bildirdi. ABD Başkanı, "Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yeni tamamlanan süreç kapsamında, Amerikan otomotiv endüstrisine ciddi zarar veren ve Amerikan tüketiciler için fiyatları büyük ölçüde artıran, Obama döneminin felaket niteliğindeki politikası olan sözde Tehlike Tespiti'ni resmi olarak sonlandırıyoruz." dedi.

#2
Foto - Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı

Bu adımın 1,3 trilyon doların üzerinde düzenleyici maliyeti ortadan kaldıracağını belirten Trump, otomobil fiyatlarının da düşmesine yardımcı olacağını vurguladı.

#3
Foto - Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı

EPA'dan yapılan açıklamada da Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2009'da kabul edilen Sera Gazı Tehlike Tespiti ve 2012–2027 model yılları ile sonrasındaki tüm araç ve motorlara yönelik federal sera gazı emisyon standartlarının kaldırıldığı bildirildi.

#4
Foto - Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı

Açıklamada, araç trafikte durduğunda motoru otomatik olarak kapatan ve tekrar harekete geçerken yeniden çalıştıran start-stop sistemi dahil tüm "off-cycle" kredilerin de kaldırıldığı aktarıldı. Bu krediler, üreticilerin emisyon standartlarını karşılamasını sağlayan teşvik mekanizmalarını içeriyordu.

#5
Foto - Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı

Barack Obama döneminde 2009'da kabul edilen Tehlike Tespiti (endangerment finding), sera gazlarının insan sağlığı ve refahı için tehdit oluşturduğunu bilimsel verilerle ortaya koyan ve 200 sayfayı aşkın araştırmaya dayanıyordu. Bu tespit, özellikle araç egzoz emisyonları, enerji santralleri, petrol ve gaz kuyuları gibi kaynaklara yönelik karbon sınırlamalarının temelini oluşturuyordu.

#6
Foto - Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı

Kararın kaldırılmasıyla birlikte, ABD'de ulaşım sektörüne yönelik sera gazı sınırları da ortadan kalkıyor. Ulaşım, ülkede en büyük sera gazı kaynağı konumunda.

