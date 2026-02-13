Otomobil sektörünü çok fena karıştıran karar! Sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı
ABD Başkanı Donald Trump, otomobillerde sera gazı emisyonlarını sınırlandırılması için getirilen "Tehlike Tespiti" kararını yürürlükten kaldırdı. Ayrıca araç trafikte durduğunda motoru otomatik olarak kapatan ve tekrar harekete geçerken yeniden çalıştıran start-stop sistemi için üreticilere verilen kredilerin de kaldırıldığı aktarıldı. Bu kararlar sonrası Trump otomobil fiyatlarının düşeceğini ifade ederken çevre örgütleri hava kirliliğinin artacağının altını çiziyor.