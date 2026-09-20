Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var

Ancak vergi avantajı aynı kişiye ait birden fazla araç için kullanılmayacak. Bir kişinin birden fazla uygun aracı bulunması hâlinde yalnızca bir araç için muafiyet uygulanacak. Düzenleme mevcut hâliyle 2027 yılı boyunca geçerli olacak. Meloni hükümeti ise uygulamanın ilerleyen dönemde kalıcı hâle getirilmesini hedefliyor. İtalya Ulaştırma Bakanlığı, 80 kilovat ve altında aracı bulunan yaklaşık 24,6 milyon kişinin potansiyel olarak düzenlemenin kapsamına girdiğini açıkladı.