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Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var

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Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var

İtalya'da hayata geçirilen şok edici yeni vergi düzenlemesiyle birlikte, 80 kilovat ve altındaki milyonlarca otomobil ile tüm motosikletlerden araç mülkiyet vergisi alınmayacağı duyuruldu. Ülkedeki araçların yüzde 70'inden fazlasını kapsayan bu muazzam uygulamaten yararlanmak için kişilerin yalnızca tek bir araca sahip olması şartı aranıyor. Vatandaşların omuzundaki vergi yükünü hafifletmeyi amaçlayan Meloni hükümetinin bu hamlesi, kısa sürede milyonlarca sürücünün yüzünü güldürdü.

#1
Foto - Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, 2027 yılında milyonlarca otomobil ve motosikleti ilgilendiren önemli bir vergi düzenlemesini hayata geçirecek. Yeni uygulamayla küçük ve orta güçteki otomobiller ile motosikletler için araç mülkiyet vergisi alınmayacak. Düzenlemeden yararlanmak için ise tek araç şartı bulunuyor.

#2
Foto - Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var

İtalya Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği düzenleme, yaklaşık 14,5 milyon otomobil ve motosikleti kapsıyor. Otomobillerde 80 kilovat ve altındaki araçlar için uygulanacak muafiyet, ülkedeki otomobillerin yüzde 70'inden fazlasını ilgilendiriyor. Tüm motosiklet ve mopedler de kapsamda yer alıyor.

#3
Foto - Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var

Ancak vergi avantajı aynı kişiye ait birden fazla araç için kullanılmayacak. Bir kişinin birden fazla uygun aracı bulunması hâlinde yalnızca bir araç için muafiyet uygulanacak. Düzenleme mevcut hâliyle 2027 yılı boyunca geçerli olacak. Meloni hükümeti ise uygulamanın ilerleyen dönemde kalıcı hâle getirilmesini hedefliyor. İtalya Ulaştırma Bakanlığı, 80 kilovat ve altında aracı bulunan yaklaşık 24,6 milyon kişinin potansiyel olarak düzenlemenin kapsamına girdiğini açıkladı.

#4
Foto - Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var

Meloni, kararın vergi yükünü azaltacağını belirterek özellikle ailelerin günlük ulaşımda kullandığı küçük ve orta güçteki araçların sahiplerinin destekleneceğini söyledi. Kabinede yalnızca araç vergisi görüşülmedi. Dizel yakıt üzerindeki özel tüketim vergisi indiriminin süresi de uzatıldı. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki etkisinin sınırlandırılması amaçlandı.

#5
Foto - Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var

Muhalefet partileri ise araç vergisinin 2027 için kaldırılmasını eleştirdi ve düzenlemeyi yaklaşan seçimlerle ilişkilendiren değerlendirmelerde bulundu. Hükümet ise kararın temel amacının vatandaşların vergi yükünü azaltmak olduğunu savunuyor.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Lüks kategoride olmayan her evin tek aracından vergi hele hele öte almal haramiliktir.
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