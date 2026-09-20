Otomobil sahiplerine devletten dev kıyak! Milyonlarca aracın vergisi tamamen siliniyor: Aranan tek şart var
İtalya'da hayata geçirilen şok edici yeni vergi düzenlemesiyle birlikte, 80 kilovat ve altındaki milyonlarca otomobil ile tüm motosikletlerden araç mülkiyet vergisi alınmayacağı duyuruldu. Ülkedeki araçların yüzde 70'inden fazlasını kapsayan bu muazzam uygulamaten yararlanmak için kişilerin yalnızca tek bir araca sahip olması şartı aranıyor. Vatandaşların omuzundaki vergi yükünü hafifletmeyi amaçlayan Meloni hükümetinin bu hamlesi, kısa sürede milyonlarca sürücünün yüzünü güldürdü.