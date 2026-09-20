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Daha yeni kurulan Yeni Parti’de büyük kriz! 3 formülü apar topar masaya getirdiler

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Daha yeni kurulan Yeni Parti’de büyük kriz! 3 formülü apar topar masaya getirdiler

Özgür Özel liderliğinde kurulan ve henüz ilk kurultayını bile gerçekleştirmeyen Yeni Parti, isim benzerliği itirazları nedeniyle şok bir krizle karşı karşıya kaldı. Yargıtay'ın ihtarı sonrasında kulislerde alternatif arayışına giren parti kurmayları, içinde mutlaka "YENİ" ifadesinin geçeceği üç farklı formülü acilen masaya yatırdı. Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak olası bir olumsuz karar ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamlayan yönetim, seçim sürecine endişesiz girmek için stratejilerini belirledi.

#1
Foto - Daha yeni kurulan Yeni Parti’de büyük kriz! 3 formülü apar topar masaya getirdiler

YENİ Parti, henüz ilk kurultayını gerçekleştirmeden isim değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından gözler verilecek karara çevrildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'ye ihtarda bulunarak isim değişikliği yapılmasını istedi.

#2
Foto - Daha yeni kurulan Yeni Parti’de büyük kriz! 3 formülü apar topar masaya getirdiler

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) partinin isminin değiştirilmesi yönünde bir karar çıkması ihtimaline karşı kulislerde şimdiden alternatif isimler konuşulmaya başlandı. Bu çerçevede, "Türkiye'nin YENİ Partisi", "YENİ Değişim Partisi" ve "YENİ Türkiye Partisi" isimleri öne çıkıyor. Üç isimden en çok öne çıkanının ise "YENİ Değişim Partisi" olduğu ifade ediliyor. İsim krizinin AYM'ye taşınıp taşınmayacağına ilişkin YENİ Parti yöneticileri, "Bize ihtarı gönderdiklerine göre, ismin değişmesi gerektiğini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Daha yeni kurulan Yeni Parti’de büyük kriz! 3 formülü apar topar masaya getirdiler

Geçmişteki AYM kararlarını didik didik incelediklerini belirten YENİ Parti kurmayları, "AYM'nin bu talebi reddedeceğini düşünüyoruz. Bu duruma yakın iki açık örnek bulunuyor. Mesela Türk Birliği Partisi kurulmuş hemen arkasından Türkiye Birlik Partisi kurulmuş. Burada Türk Birliği Partisi itiraz etmiş ancak AYM 'isim benzerliği yok' diyerek itirazı reddetmiş. Bir başka örnek iste Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi. AYM bu konuda yapılan itirazı da reddetmiş.

#4
Foto - Daha yeni kurulan Yeni Parti’de büyük kriz! 3 formülü apar topar masaya getirdiler

Bu denklemde baktığımızda AYM'nin YENİ Parti ile Yenilik Partisi'nin karıştırılacağını yönelik bir karar vermeyeceğini düşünüyoruz. Ancak AYM 'isim değiştirin' kararı verirse seçimlere girmek için mecburen bu yola gireceğiz ve bu konuda da planlarımız hazır" yorumunu yaptı.

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