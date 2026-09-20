Daha yeni kurulan Yeni Parti’de büyük kriz! 3 formülü apar topar masaya getirdiler
Özgür Özel liderliğinde kurulan ve henüz ilk kurultayını bile gerçekleştirmeyen Yeni Parti, isim benzerliği itirazları nedeniyle şok bir krizle karşı karşıya kaldı. Yargıtay'ın ihtarı sonrasında kulislerde alternatif arayışına giren parti kurmayları, içinde mutlaka "YENİ" ifadesinin geçeceği üç farklı formülü acilen masaya yatırdı. Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak olası bir olumsuz karar ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamlayan yönetim, seçim sürecine endişesiz girmek için stratejilerini belirledi.