Daha yeni kurulan Yeni Parti’de büyük kriz! 3 formülü apar topar masaya getirdiler

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) partinin isminin değiştirilmesi yönünde bir karar çıkması ihtimaline karşı kulislerde şimdiden alternatif isimler konuşulmaya başlandı. Bu çerçevede, "Türkiye'nin YENİ Partisi", "YENİ Değişim Partisi" ve "YENİ Türkiye Partisi" isimleri öne çıkıyor. Üç isimden en çok öne çıkanının ise "YENİ Değişim Partisi" olduğu ifade ediliyor. İsim krizinin AYM'ye taşınıp taşınmayacağına ilişkin YENİ Parti yöneticileri, "Bize ihtarı gönderdiklerine göre, ismin değişmesi gerektiğini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.