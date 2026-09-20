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İdam cezası şart: Hamile eşini piknik tüpü ile öldürdü!

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İdam cezası şart: Hamile eşini piknik tüpü ile öldürdü!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı iki çocuk annesi ve 6 aylık ikiz bebek bekleyen eşini piknik tüpü ile katleden cani koca tutuklandı.

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Foto - İdam cezası şart: Hamile eşini piknik tüpü ile öldürdü!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Didar F. ile eşi K.F arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

#2
Foto - İdam cezası şart: Hamile eşini piknik tüpü ile öldürdü!

PİKNİK TÜPÜ İLE ÖLDÜRDÜ Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.F, eşini piknik tüpüyle başına vurarak ağır yaraladı. Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Didar F., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Foto - İdam cezası şart: Hamile eşini piknik tüpü ile öldürdü!

İKİZ BEBEKLERE HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Yapılan incelemede genç kadının ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Didar F’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Düziçi ilçesindeki Çamiçi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Foto - İdam cezası şart: Hamile eşini piknik tüpü ile öldürdü!

TUTUKLANDI Olayın ardından K.F ile 3 akrabası gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.F tutuklanırken, 3 akrabası serbest bırakıldı.

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