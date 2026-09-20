Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

Global Firepower 2026 tarafından açıklanan dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye, 145 ülke arasında adını zirveye yazdırarak ilk 10 içerisine girmeyi başardı. Kara, hava ve deniz unsurlarının yanı sıra 60'tan fazla kriterin titizlikle incelendiği bu prestijli değerlendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri 9. sırada yer alarak gücünü tüm dünyaya bir kez daha tescilledi. Askeri kapasitesi, modern envanteri ve stratejik konumuyla göz dolduran Türkiye, küresel harp sahasındaki caydırıcılığını net bir şekilde gözler önüne serdi.