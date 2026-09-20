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Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

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Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

Global Firepower 2026 tarafından açıklanan dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye, 145 ülke arasında adını zirveye yazdırarak ilk 10 içerisine girmeyi başardı. Kara, hava ve deniz unsurlarının yanı sıra 60'tan fazla kriterin titizlikle incelendiği bu prestijli değerlendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri 9. sırada yer alarak gücünü tüm dünyaya bir kez daha tescilledi. Askeri kapasitesi, modern envanteri ve stratejik konumuyla göz dolduran Türkiye, küresel harp sahasındaki caydırıcılığını net bir şekilde gözler önüne serdi.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

Dünya genelindeki ülkelerin askerî kapasitesini karşılaştıran Global Firepower 2026 sıralaması açıklandı. 145 ülkenin değerlendirildiği listede asker sayısı tek başına belirleyici olmadı. Hava gücü, kara birlikleri, deniz kuvvetleri, savunma bütçesi, lojistik kapasite, doğal kaynaklar, ekonomik yapı ve coğrafi konum gibi çok sayıda unsur değerlendirmeye alındı.

#2
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

2026 sıralamasında ABD ilk sırada bulunurken Rusya ikinci, Çin üçüncü oldu. Hindistan dördüncü sıraya yerleşirken Güney Kore beşinci, Fransa altıncı, Japonya yedinci ve Birleşik Krallık sekizinci sırada yer aldı. Türkiye ise 0,1975 PowerIndex puanıyla 9. sırada kendisine yer buldu. İtalya da Türkiye'nin ardından 10. sırada geldi.

#3
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

Global Firepower'ın değerlendirmesinde 0,0000 değeri teorik olarak "mükemmel" PowerIndex puanı kabul ediliyor ve puanın düşmesi daha yüksek konvansiyonel askerî kapasite anlamına geliyor. Kuruluş ayrıca bazı ülkelerde resmî verilerin bulunmadığı durumlarda tahminlerden yararlanıldığını belirtiyor. İşte dünyanın ilk 20 ordusu ve ülkelerin öne çıkan askerî özellikleri...

#4
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

ABD Amerika Birleşik Devletleri, Global Firepower 2026 sıralamasında 0,0741 PowerIndex puanıyla ilk sırada bulunuyor. ABD'nin değerlendirmesinde geniş insan gücü, hava ve deniz unsurları, savunma harcamaları, lojistik kapasite ve küresel ölçekte faaliyet gösterebilme imkânları öne çıkıyor. Ülke, 2026 listesinde Rusya ve Çin'in önünde yer alıyor. Global Firepower'ın sıralaması konvansiyonel askerî kapasiteye odaklandığı için nükleer caydırıcılık gibi unsurlar bu listenin doğrudan ölçüm yöntemi olarak değerlendirilmemeli.

#5
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

RUSYA Rusya, 0,0791 PowerIndex puanıyla 2026 listesinde ikinci sırada yer alıyor. Rusya'nın askerî kapasitesi değerlendirilirken geniş kara kuvvetleri, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, hava unsurları ve deniz kuvvetleri gibi alanlar dikkate alınıyor. Global Firepower verilerine ilişkin yayımlanan değerlendirmelerde Rusya'nın özellikle topçu ve denizaltı envanteri gibi bazı kategorilerde üst sıralarda bulunduğu belirtiliyor. Böylece Rusya, ABD'nin hemen ardından dünyanın ikinci sırasında gösteriliyor.

#6
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

ÇİN Çin, 0,0919 PowerIndex puanıyla üçüncü sırada bulunuyor. Ülkenin askerî gücünün değerlendirilmesinde yüksek personel kapasitesi, geniş kara kuvvetleri, hava araçları ve deniz unsurları önemli başlıklar arasında yer alıyor. Global Firepower'ın 2026 aktif personel verilerinde Çin, 2 milyon 35 bin aktif askerle ilk sırada gösteriliyor. Bu rakam, ülkenin personel kapasitesinin değerlendirmedeki önemli unsurlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

#7
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

HİNDİSTAN Hindistan, 2026 Global Firepower sıralamasında 0,1346 PowerIndex puanıyla dördüncü sıraya yerleşiyor. Ülkenin geniş nüfus ve insan gücü potansiyeli, kara kuvvetleri, hava unsurları ve deniz kapasitesi değerlendirmede öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Global Firepower verilerine göre Hindistan'ın aktif asker sayısı 1 milyon 431 bin seviyesinde gösteriliyor ve bu rakamla Çin'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

#8
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

GÜNEY KORE Güney Kore, 0,1642 PowerIndex puanıyla dünyanın beşinci sırasında bulunuyor. Ülkenin askerî kapasitesi değerlendirilirken insan gücünün yanı sıra modern hava araçları, kara sistemleri, deniz kuvvetleri ve savunma altyapısı dikkate alınıyor. Güney Kore'nin 2026 Global Firepower sıralamasında Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin önünde yer alması dikkat çekiyor. Aktif asker sayısı ise listede 450 bin olarak veriliyor.

#9
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

FRANSA Fransa, 0,1798 PowerIndex puanıyla altıncı sırada yer alıyor. Avrupa'nın önde gelen askerî güçlerinden biri olan ülke, kara, hava ve deniz unsurlarının yanı sıra ekonomik ve lojistik kapasitesiyle de değerlendiriliyor. Fransa'nın ardından Japonya ve Birleşik Krallık geliyor. Global Firepower sıralamasında Fransa'nın konumu, askerî kapasitenin yalnızca personel sayısıyla değil, farklı kategorilerin birlikte değerlendirilmesiyle belirlendiğini gösteriyor.

#10
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

JAPONYA Japonya, 0,1876 PowerIndex puanıyla yedinci sırada bulunuyor. Ülkenin değerlendirmesinde deniz kuvvetleri, hava gücü, teknolojik altyapı, lojistik kapasite ve ekonomik kaynaklar gibi unsurlar önem taşıyor. Japonya'nın coğrafi konumu da Global Firepower'ın değerlendirme sisteminde kullanılan kriterler arasında bulunuyor. 2026 listesinde Japonya, Fransa'nın arkasında, Birleşik Krallık'ın ise önünde yer alıyor.

#11
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

BİRLEŞİK KRALLIK Birleşik Krallık, 0,1881 PowerIndex puanıyla sekizinci sırada yer alıyor. Böylece ülke, 2026 sıralamasında Türkiye'nin hemen önünde bulunuyor. Birleşik Krallık'ın askerî kapasitesinin değerlendirilmesinde hava ve deniz unsurları, personel, finansal kaynaklar ve lojistik imkânlar gibi farklı göstergeler kullanılıyor. Global Firepower'ın genel sıralamasında Birleşik Krallık, Japonya'nın ardından, Türkiye'nin önünde yer alıyor.

#12
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

TÜRKİYE Türkiye, 0,1975 PowerIndex puanıyla 145 ülke arasında dokuzuncu sırada bulunuyor. Böylece Türkiye, Global Firepower 2026 değerlendirmesinde dünyanın ilk 10 askerî gücü içerisinde yer alıyor. Kuruluşun Türkiye'ye ilişkin verilerinde 481 bin aktif personel, 380 bin yedek personel ve 150 bin paramiliter personel gösteriliyor. Türkiye ayrıca toplam 1.101 hava aracı, 2.284 tank, 98.193 askerî araç ve 192 deniz unsuru ile değerlendiriliyor.

#13
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

Türkiye'nin hava gücü kategorisinde toplam uçak sayısı bakımından 145 ülke arasında sekizinci sırada gösterilmesi de dikkat çekiyor. Kara kuvvetleri açısından tank sayısında dokuzuncu, askerî araç sayısında yedinci sırada bulunan Türkiye, deniz kuvvetleri değerlendirmesinde ise toplam platform sayısında 14. sırada yer alıyor. Verilerin bir bölümü Global Firepower tarafından tahminî olarak hesaplanıyor.

#14
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

İTALYA İtalya, 0,2211 PowerIndex puanıyla 10. sırada bulunuyor. Böylece ilk 10 ülke içerisinde Türkiye'nin hemen ardından geliyor. İtalya'nın değerlendirmesinde hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra ekonomik kaynaklar, lojistik kapasite ve coğrafi özellikler dikkate alınıyor. 2026 listesinde İtalya'nın ardından Brezilya, Almanya, Endonezya ve Pakistan sıralanıyor.

#15
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

BREZİLYA Brezilya, 0,2374 PowerIndex puanıyla 11. sırada yer alıyor. Güney Amerika'nın listede en üst sırada bulunan ülkesi olan Brezilya'nın askerî kapasitesi geniş coğrafyası, insan gücü, kara birlikleri, hava ve deniz unsurları ile ekonomik ve lojistik göstergeler üzerinden değerlendiriliyor. Global Firepower'ın 2026 aktif personel verilerinde Brezilya'nın 376 bin aktif askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

#16
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

ALMANYA Almanya, 0,2463 PowerIndex puanıyla 12. sırada bulunuyor. Avrupa'nın önemli savunma sanayisi ve ekonomik merkezlerinden biri olan ülkenin sıralamadaki konumu; personel, ekipman, finans, lojistik ve coğrafya gibi birçok göstergenin birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkıyor. Almanya, 2026 listesinde Brezilya'nın ardından, Endonezya'nın önünde yer alıyor.

#17
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

ENDONEZYA Endonezya, 0,2582 PowerIndex puanıyla 13. sırada yer alıyor. Güneydoğu Asya'da geniş bir coğrafyaya yayılan ülkenin değerlendirmesinde insan gücü, kara birlikleri, hava ve deniz kapasitesi, ekonomik kaynaklar ve coğrafi özellikler birlikte ele alınıyor. Global Firepower'ın 2026 verilerine göre Endonezya, Almanya'nın ardından Pakistan'ın önünde bulunuyor. Aktif asker sayısı ise 404 bin 500 olarak gösteriliyor.

#18
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

PAKİSTAN Pakistan, 0,2626 PowerIndex puanıyla 14. sırada bulunuyor. Ülkenin askerî kapasitesi değerlendirilirken personel varlığı, hava ve kara sistemleri, deniz unsurları, finansal kaynaklar ve coğrafi konum gibi göstergeler dikkate alınıyor. Pakistan'ın aktif asker sayısı Global Firepower'ın 2026 verilerinde 660 bin olarak tahmin ediliyor. Bu rakamla Pakistan, aktif asker sayısı bakımından dünyanın en yüksek kapasiteye sahip ülkeleri arasında yer alıyor.

#19
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

İSRAİL İsrail, 0,2707 PowerIndex puanıyla 15. sırada bulunuyor. Ülkenin askerî kapasitesinin değerlendirilmesinde hava gücü, kara sistemleri, personel, finansal kaynaklar, lojistik ve coğrafya gibi çok sayıda gösterge kullanılıyor. Global Firepower 2026 sıralamasında İsrail, Pakistan'ın ardından ve İran'ın önünde yer alıyor. Bu sıralama, kuruluşun konvansiyonel askerî kapasite için kullandığı göstergelerin bileşik sonucunu ifade ediyor.

#20
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

İRAN İran, 0,3199 PowerIndex puanıyla 16. sırada yer alıyor. Ülkenin değerlendirmesinde geniş coğrafya, insan gücü, kara birlikleri, hava ve deniz unsurları, doğal kaynaklar ve finansal göstergeler gibi unsurlar dikkate alınıyor. Global Firepower verilerine göre İran'ın aktif asker sayısı 610 bin seviyesinde bulunuyor. Bu değer, İran'ı aktif personel bakımından da üst sıralarda gösteriyor.

#21
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

AVUSTRALYA Avustralya, 0,3208 PowerIndex puanıyla 17. sırada bulunuyor. Ülkenin askerî kapasitesi değerlendirilirken sahip olduğu hava ve deniz unsurları, personel, ekonomik kapasite, lojistik altyapı ve coğrafi özellikler birlikte ele alınıyor. Avustralya, 2026 Global Firepower sıralamasında İran'ın hemen ardından ve İspanya'nın önünde yer alıyor. Böylece ilk 20 içerisindeki ülkeler arasında konumlanıyor.

#22
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

İSPANYA İspanya, 0,3247 PowerIndex puanıyla 18. sırada bulunuyor. Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer alan İspanya'nın değerlendirmesinde askerî personel, hava gücü, kara sistemleri, deniz kuvvetleri, finansal kapasite ve lojistik gibi göstergeler kullanılıyor. İspanya'nın ardından Mısır ve Ukrayna geliyor. Böylece 2026 Global Firepower sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan Avrupa ülkelerinden biri oluyor.

#23
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

MISIR Mısır, 0,3651 PowerIndex puanıyla 19. sırada yer alıyor. Ülkenin askerî kapasitesinde geniş insan gücü, kara kuvvetleri, hava unsurları ve deniz kapasitesi önemli göstergeler arasında bulunuyor. Global Firepower'ın 2026 aktif personel verilerinde Mısır'ın 438 bin 500 aktif personeli olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Mısır'ı aktif asker sayısı bakımından da dünyanın üst sıralarındaki ülkeler arasına taşıyor.

#24
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi altüst oldu! Türkiye küresel devleri sollayıp masaya yumruğunu vurdu

UKRAYNA Ukrayna, 0,3691 PowerIndex puanıyla 20. sırada bulunuyor. Böylece 2026 Global Firepower listesinde ilk 20 ülke arasındaki yerini koruyor. Ukrayna'nın sıralamasında geniş aktif ve yedek kuvvet yapısı, askerî ekipman, lojistik kapasite ve savunma kaynakları gibi göstergeler etkili oluyor. Global Firepower değerlendirmesine ilişkin güncel haberlerde Ukrayna'nın 145 ülke arasında 20. sırada bulunduğu doğrulanıyor.

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