Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı
Peru'da dünyaca ünlü Machu Picchu'nun karşısındaki geçit vermeyen ormanlarda araştırma yapan arkeologlar, bitki örtüsünün altında yüzyıllardır saklı kalan geniş bir yapı ağı tespit etti. Lazer taramalarıyla fark edilen ve palalarla ormana girilerek doğrulanan keşifte 2,5 kilometreden fazla yolun yanı sıra teraslar, platformlar ve dairesel yapılar ortaya çıktı. Araştırmacılar ise bölgede keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazlasının bulunduğunu düşünüyor.