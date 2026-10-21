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Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

Peru'da dünyaca ünlü Machu Picchu'nun karşısındaki geçit vermeyen ormanlarda araştırma yapan arkeologlar, bitki örtüsünün altında yüzyıllardır saklı kalan geniş bir yapı ağı tespit etti. Lazer taramalarıyla fark edilen ve palalarla ormana girilerek doğrulanan keşifte 2,5 kilometreden fazla yolun yanı sıra teraslar, platformlar ve dairesel yapılar ortaya çıktı. Araştırmacılar ise bölgede keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazlasının bulunduğunu düşünüyor.

#1
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

Peru'nun sık ormanları yüzyıllardır sakladığı yeni bir sırrı açığa çıkardı. Polonyalı ve Perulu arkeologlardan oluşan ekip, Machu Picchu Ulusal Arkeoloji Parkı çevresini gelişmiş LiDAR teknolojisiyle incelemeye aldı. Havadan gönderilen lazer ışınları sık ağaç örtüsünü adeta ortadan kaldırarak orman tabanının üç boyutlu haritasını çıkardı. Ekranda beliren görüntüler araştırmacıları şaşırttı.

#2
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

ORMANIN ALTINDAN YOLLAR ÇIKTI Machu Picchu'nun karşı tarafında bulunan ve yoğun tropikal ormanla kaplı bölgede daha önce kayıtlara geçmemiş yollar tespit edildi. Varşova Üniversitesi, temmuz sonu ile ağustos başında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında 2,5 kilometreden fazla Kolomb öncesi yolun belirlendiğini açıkladı. Yolların bugüne kadar bilinmemesinin en önemli nedeni ise üzerlerinin yoğun orman örtüsüyle tamamen kapanmış olmasıydı.

#3
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

ELLERİNE PALALARI ALIP ORMANIN İÇİNE GİRDİLER Araştırmacılar bilgisayar ekranında gördükleri izlerle yetinmedi. LiDAR'ın gösterdiği noktalara ulaşmak için ekipler sık bitki örtüsünün içerisine girdi. Bazı noktalarda ilerleyebilmek için palalarla bitkileri kesmeleri gerekti. Ve lazerlerin gösterdiği izlerin gerçekten insan eliyle oluşturulmuş yapılar olduğu anlaşıldı.

#4
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

Keşif bununla da sınırlı kalmadı. Yanantin Dağı'nın dik yamaçlarında zikzaklar çizerek ilerleyen yolların çevresinde; teraslar, platformlar ve dairesel yapılar belirlendi. Bazı yolların genişliği bir metreden bile az. Yolların önemli bir bölümü ise doğrudan çeşitli platformlara ve teraslara ulaşıyor.

#5
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

MACHU PICCHU'NUN KARŞISINDA Keşfin yapıldığı bölge konumu nedeniyle daha da dikkat çekici. Yeni bulunan yollar, Urubamba Vadisi'nin karşı tarafında, ünlü Machu Picchu'nun hemen karşısındaki Mandor Duvarı çevresinde yer alıyor. Bugüne kadar sık ormanlarla kaplı olan bölgenin düşünüldüğünden çok daha kapsamlı şekilde kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor.

#6
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

İNKALARDAN BİLE ESKİ OLABİLİR Araştırmacılar yolların yapım biçiminin İnka mimarisiyle uyumlu olduğunu belirledi. Ancak burada gizemi artıran önemli bir ihtimal bulunuyor. Varşova Üniversitesinden Prof. Mariusz Ziółkowski, bazı yapıların İnkalardan daha eski olabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla ormanın altında bulunan ağın kesin tarihi yapılacak yeni araştırmalarla ortaya çıkarılacak.

#7
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

“EN AZ İKİ KATI DAHA VAR” Araştırmacıların açıklamalarındaki en çarpıcı ayrıntılardan biri ise keşfedilenlerin henüz başlangıç olabileceği. Ziółkowski, ormanın içerisinde tespit edilmeyi bekleyen yollar konusunda: “Kesinlikle en az iki katı daha var.” değerlendirmesinde bulundu. Bu da Machu Picchu çevresindeki ormanların altında henüz haritalandırılmamış çok daha büyük bir yapı ağının bulunabileceği anlamına geliyor.

#8
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

YERİNİ BİLE AÇIKLAMIYORLAR Keşfin başka bir dikkat çekici ayrıntısı daha var. Araştırmacılar bulunan yapıların tam konumunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Varşova Üniversitesi bunun nedeninin kaçak kazı ve “amatör hazine avcılarının” bölgeye verebileceği zarardan duyulan endişe olduğunu açıkladı.

#9
Foto - Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

Şimdi bölgede yeni LiDAR taramalarının yapılması ve keşfedilen yollar ile yapıların bir bölümünde arkeolojik kazılara başlanması planlanıyor. Machu Picchu'nun dünyaca bilinen taş yapılarının hemen karşısındaki sık ormanların altında daha nelerin saklandığı ise şimdilik bilinmiyor.

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