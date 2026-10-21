Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

“EN AZ İKİ KATI DAHA VAR” Araştırmacıların açıklamalarındaki en çarpıcı ayrıntılardan biri ise keşfedilenlerin henüz başlangıç olabileceği. Ziółkowski, ormanın içerisinde tespit edilmeyi bekleyen yollar konusunda: “Kesinlikle en az iki katı daha var.” değerlendirmesinde bulundu. Bu da Machu Picchu çevresindeki ormanların altında henüz haritalandırılmamış çok daha büyük bir yapı ağının bulunabileceği anlamına geliyor.