Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların verileri esas alınarak hazırlanan ülkenin en yaşlı illeri sıralaması kamuoyuyla paylaşıldı. Ülke genelindeki nüfus yapısının yaşlanma eğilimlerini gözler önüne seren bu kapsamlı raporda, illere göre dağılımdeki çarpıcı farklılıklar dikkat çekti. Zirvede yer alan megakent İstanbul, barındırdığı 1 milyon 374 binin üzerindeki yaşlı nüfusuyla en yakın takipçilerini adeta ikiye katlayarak listenin ilk sırasına adını yazdırdı.