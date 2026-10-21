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Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

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Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların verileri esas alınarak hazırlanan ülkenin en yaşlı illeri sıralaması kamuoyuyla paylaşıldı. Ülke genelindeki nüfus yapısının yaşlanma eğilimlerini gözler önüne seren bu kapsamlı raporda, illere göre dağılımdeki çarpıcı farklılıklar dikkat çekti. Zirvede yer alan megakent İstanbul, barındırdığı 1 milyon 374 binin üzerindeki yaşlı nüfusuyla en yakın takipçilerini adeta ikiye katlayarak listenin ilk sırasına adını yazdırdı.

#1
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

Türkiye’de yaşlı nüfusun yoğunlaştığı iller belli olurken, listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti. TÜİK verileri doğrultusunda hazırlanan sıralamada, yaşlı nüfusun en fazla bulunduğu iller sıralandı. Veriler 65 yaş üstü vatandaşlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

#2
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

işte Türkiye'nin en yaşlı illeri (İllere göre yaşlı sayısı): BAYBURT: 11.034 HAKKARİ: 13.051 KİLİS: 13.135 ARDAHAN: 13.763 TUNCELİ: 15.108 IĞDIR: 17.388 SİİRT: 20.049 ŞIRNAK: 21.823

#3
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

GÜMÜŞHANE: 22.428 BİTLİS: 22.788 BİNGÖL: 24.773 MUŞ: 25.423 KARS: 27.089 AĞRI: 30.036

#4
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

BİLECİK: 31.143 ARTVİN: 32.248 KARAMAN: 33.279 BATMAN: 34.241 ERZİNCAN: 34.709 BARTIN: 35.963

#5
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

ÇANKIRI: 36.453 KIRŞEHİR: 36.766 KARABÜK: 39.941 KIRIKKALE: 41.283 NEVŞEHİR: 43.654 YALOVA: 43.768 NİĞDE: 44.403 BURDUR: 48.309 AKSARAY: 48.500 SİNOP: 48.908

#6
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

BOLU: 51.309 DÜZCE: 52.300 RİZE: 54.659 MARDİN: 55.776 UŞAK: 56.010 ADIYAMAN: 56.890 AMASYA: 58.790 OSMANİYE: 59.164 VAN: 59.676

#7
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

KIRKLARELİ: 64.675 YOZGAT: 66.068 ISPARTA: 69.938 ELAZIĞ: 72.791 EDİRNE: 76.090 ERZURUM: 76.676 KASTAMONU: 80.109 KÜTAHYA: 90.452 GİRESUN: 90.815

#8
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

ÇORUM: 92.844 MALATYA: 94.654 SİVAS: 95.409 ZONGULDAK: 98.314 AFYONKARAHİSAR: 99.509 ÇANAKKALE: 101.923 TOKAT: 101.965 ŞANLIURFA: 102.187 DİYARBAKIR: 104.773 KAHRAMANMARAŞ: 114.436 ESKİŞEHİR: 127.330 TRABZON: 128.005

#9
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

TEKİRDAĞ: 129.478 ORDU: 132.113 SAKARYA: 134.226 GAZİANTEP: 142.136 DENİZLİ: 143.082 HATAY: 149.475 KAYSERİ: 160.328 MUĞLA: 161.188 AYDIN: 190.954 KOCAELİ: 195.430 SAMSUN: 199.374

#10
Foto - Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı

MANİSA: 203.062 MERSİN: 224.825 BALIKESİR: 233.358 ADANA: 241.760 KONYA: 264.099 ANTALYA: 293.253 BURSA: 370.949 İZMİR: 625.974 ANKARA: 648.434 İSTANBUL: 1.374.495

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