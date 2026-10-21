Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Aileye donörlerin tıbbi geçmişlerinden eğitim durumlarına, saç ve göz renklerinden çeşitli fiziksel özelliklerine kadar bilgiler içeren bir katalog sunulduğu öne sürüldü. Rachel ve eşi, kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda Danimarka kökenli olduğu belirtilen bir donörü tercih etti. Tedavinin ardından hamile kalan kadın bir erkek çocuk dünyaya getirdi.