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Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

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Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

İstanbul’da yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni ayrıntılar, skandalın İngiltere ve KKTC’ye kadar uzandığını gözler önüne serdi. İddiaya göre Danimarkalı donörden alınmış yumurta kullanıldığı söylenen İngiliz bir ailenin çocuğuna yaptırdığı DNA testi gerçeği ortaya çıkardı. Aynı merkezde tedavi gören ailelerin çocuklarına yönelik incelemelerde ise 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türkiye bağlantılı olduğu öne sürüldü.

#1
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kadınlardan yasa dışı yollarla üreme hücresi temin edilerek para karşılığı satıldığı iddiasıyla yürütülen “Doku Ticareti” soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

#2
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Soruşturmanın merkezinde Hacer T. liderliğinde hareket ettiği öne sürülen yapı bulunurken, Türkiye'den temin edilen yumurtaların KKTC'deki bir merkez üzerinden yabancı ailelere farklı donör bilgileriyle sunulduğu iddia edildi.

#3
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

KATALOGDAN DONÖR SEÇTİLER Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Rachel isimli kadın, uzun yıllar çocuk sahibi olabilmek için tedavi gördükten sonra KKTC'deki bir tüp bebek merkezine başvurdu.

#4
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Aileye donörlerin tıbbi geçmişlerinden eğitim durumlarına, saç ve göz renklerinden çeşitli fiziksel özelliklerine kadar bilgiler içeren bir katalog sunulduğu öne sürüldü. Rachel ve eşi, kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda Danimarka kökenli olduğu belirtilen bir donörü tercih etti. Tedavinin ardından hamile kalan kadın bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

#5
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

ŞÜPHELENİNCE DNA TESTİ YAPTIRDI Ancak çocuğun büyümesiyle birlikte aile, kendilerine verilen donör özellikleriyle çocuklarının fiziksel özelliklerinin uyuşmadığından şüphelendi. Bunun üzerine DNA testi yaptırıldı. İddiaya göre test sonucunda aileye belirtilenin aksine Danimarkalı donör kullanılmadığı ve çocuğun biyolojik kökeninin Türkiye bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

#6
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

DONÖR BANKASINA SORDULAR, İKİNCİ ŞOKU YAŞADILAR Aile bunun üzerine kendilerine yumurtaların temin edildiği belirtilen Danimarka merkezli Cryos International ile irtibata geçti. Ellerindeki donör kodlarının kontrol edilmesini isteyen aileye verilen yanıt skandalı daha da büyüttü.

#7
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Aktarılan bilgilere göre şirket, kayıtlarında yaptığı incelemede söz konusu KKTC merkezine yumurta teslimatı gerçekleştirilmediğini bildirdi. Böylece aileye sunulduğu belirtilen donör bilgilerinin doğruluğu konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıktı.

#8
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

TÜRKİYE'DEN YASA DIŞI YUMURTA TEMİNİ İDDİASI Savcılık soruşturmasındaki iddiaya göre KKTC'deki şirketin yabancı ailelere Danimarka'daki donör bankasından temin edildiğini belirttiği yumurtaların bir bölümü gerçekte Türkiye'deki kadınlardan yasa dışı yollarla temin edildi.

#9
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Bu noktada Hacer T. liderliğindeki yapılanmanın devreye girdiği ve kadınlardan para karşılığı alınan üreme hücrelerinin yurt dışındaki merkezlere ulaştırıldığı öne sürülüyor. Soruşturmanın bu ayağı, İstanbul'da gerçekleştirilen “Doku Ticareti” operasyonuyla incelemeye alındı.

#10
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

SKANDAL BÜYÜDÜ: 30 ÇOCUK İÇİN DNA TESTİ İngiliz ailenin yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından aynı klinikte tedavi gören başka yabancı ailelerin de çocuklarının biyolojik kökenini araştırmaya başladığı belirtildi. Danimarkalı veya İskandinav kökenli donör kullanıldığı bilgisiyle tedavi gördükleri belirtilen ailelerin yaptırdığı testlerde 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türkiye bağlantılı çıktığı öne sürüldü.

#11
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

Savcılık soruşturmasının, Türkiye'den yasa dışı üreme hücresi temin edildiği iddialarının yanı sıra bunların hangi kanallarla yurt dışına çıkarıldığı ve yabancı ailelere hangi bilgilerle satıldığı üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

#12
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

ULUSLARARASI BOYUTA UZANAN SORUŞTURMA Ortaya çıkan tablo yalnızca yasa dışı üreme hücresi ticaretini değil, çocuk sahibi olmak için yüksek miktarda para ödeyen ailelere donörlerin kimlik ve biyolojik özellikleri konusunda gerçeğe aykırı bilgiler verilip verilmediği sorusunu da gündeme taşıdı.

#13
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla birlikte organizasyonun Türkiye-KKTC ve Avrupa hattındaki bağlantılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

#14
Foto - Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı

İstanbul'daki Doku Ticareti soruşturmasında KKTC ve İngiltere'ye uzanan sahte donör iddiası ortaya çıktı. Danimarkalı donör bilgisi verilen ailelerin çocuklarına yaptırdığı DNA testlerinin ardından çarpıcı bulgular gündeme geldi.

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