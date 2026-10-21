Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı
İstanbul’da yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni ayrıntılar, skandalın İngiltere ve KKTC’ye kadar uzandığını gözler önüne serdi. İddiaya göre Danimarkalı donörden alınmış yumurta kullanıldığı söylenen İngiliz bir ailenin çocuğuna yaptırdığı DNA testi gerçeği ortaya çıkardı. Aynı merkezde tedavi gören ailelerin çocuklarına yönelik incelemelerde ise 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türkiye bağlantılı olduğu öne sürüldü.