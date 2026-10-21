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Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

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Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki devasa yükselişi hız kesmezken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında tarihe geçecek çok taraflı bir mutabakat zaptı için düğmeye basıldı. Milli muharip uçak KAAN ve gemisavar füzesi ATMACA başta olmak üzere kritik platformların ortak üretimini, teknoloji transferini ve AR-GE faaliyetlerini kapsayan bu stratejik ortaklık uluslararası ajanslarda son dakika koduyla duyuruldu. Platform tedarikinin çok ötesine geçerek tedarik zincirlerini entegre etmeyi hedefleyen bu dörtlü konsorsiyum, savunma diplomasisinde çığır açan yeni bir dönemin kapılarını araladı.

#1
Foto - Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

Türkiye, savunma sanayisindeki uluslararası iş birliklerini genişletmek için önemli bir adım atıyor. KAAN, ATMACA ve diğer yerli savunma teknolojilerini kapsayabilecek iş birliği sürecinde Katar, Pakistan ve Endonezya ile ortaklık hedefleniyor. Dört ülke arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptıyla savunma teknolojileri, araştırma-geliştirme ve ortak üretim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

#2
Foto - Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

Alınan bilgiye göre, savunma sanayisi işbirliği, savunma teknolojileri ve bilgi transferi, eğitim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini kapsayan mutabakatla ülkelerin ulusal savunma kabiliyetlerinin artırılması ve dostane savunma sanayisi bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Dört ülkenin mevcut savunma sanayisi ilişkileri dikkate alındığında mutabakat, yeni işbirliği alanları oluşturmanın yanı sıra devam eden projelerin farklı ülkelerin sanayi kabiliyetlerini bir araya getirecek biçimde geliştirilmesi açısından da potansiyel taşıyor.

#3
Foto - Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde söz konusu ülkelerde uzun yıllara dayalı köklü ilişkilere sahip bulunuyor. Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayisi işbirliği, son dönemde ortak yatırım ve üretim modellerine yönelen bir görünüm sergiliyor. Bu tecrübenin dört ülke arasındaki mutabakat kapsamında değerlendirilmesi, uygun projelerde üretim kapasitesinin paylaşılması ve üçüncü ülkelere yönelik işbirliği imkanlarının araştırılması açısından önem taşıyor.

#4
Foto - Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

Pakistan ve Türkiye arasında da farklı platformlarla somutlaşan savunma sanayisi işbirlikleri bulunuyor. Bu birikim, dört ülke arasında oluşturulacak yeni işbirliği çerçevesi bakımından önemli bir referans niteliği taşıyor. Pakistan'ın mevcut savunma sanayisi tecrübesi ve ihtiyaçlarıyla Türkiye'nin platform geliştirme, elektronik sistemler, mühimmat ve alt sistem üretimi alanlarındaki kabiliyetlerinin farklı projelerde bir araya getirilmesi potansiyeli bulunuyor. Mutabakatın AR-GE, eğitim ve bilgi transferini kapsaması da işbirliğinin yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı kalmaması, mühendislik ve teknik uzmanlık paylaşımının geliştirilmesi açısından fırsatlar sunuyor.

#5
Foto - Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

Endonezya ile son dönemde milli muharip uçak KAAN'ın satışı, KAPLAN MT orta sınıf tank ve zırhlı personel taşıyıcının ortak geliştirmesi, ATMACA gemisavar füzesinin tedariki ve ortak üretimi gibi başlıklarda savunma sanayisi alanında somut adımlar atıldı. Bu projeler üzerinden gelişen ilişkilerin yeni mutabakat kapsamında başka alanlara taşınması, ortak teknoloji geliştirme ve üretim imkanlarının değerlendirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

#6
Foto - Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

Dört ülke arasında imzalanacak mutabakatın, mevcut ikili ilişkileri çok taraflı bir işbirliğine dönüştüreceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda tarafların ihtiyaç ve kabiliyetleri doğrultusunda ortak AR-GE projelerinin geliştirilmesi, savunma sanayisi ürünlerinin belirli bileşenlerinin ortak üretilmesi, teknik personel eğitimlerinin yürütülmesi ve mühendislik tecrübesinin paylaşılması gibi alanlar somut işbirliği konuları arasında yer alıyor. Geliştirilen ürünlerin tarafların ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesinin de yeni imkanlar sunabileceği belirtiliyor.

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