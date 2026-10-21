Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor

Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki devasa yükselişi hız kesmezken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında tarihe geçecek çok taraflı bir mutabakat zaptı için düğmeye basıldı. Milli muharip uçak KAAN ve gemisavar füzesi ATMACA başta olmak üzere kritik platformların ortak üretimini, teknoloji transferini ve AR-GE faaliyetlerini kapsayan bu stratejik ortaklık uluslararası ajanslarda son dakika koduyla duyuruldu. Platform tedarikinin çok ötesine geçerek tedarik zincirlerini entegre etmeyi hedefleyen bu dörtlü konsorsiyum, savunma diplomasisinde çığır açan yeni bir dönemin kapılarını araladı.