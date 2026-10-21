  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O bölgelere sağanak uyarısı! Yunanistan, dumura uğratan anlaşma sonrası çaresiz itiraf etti: “Ankara’ya ikinci defa kaybettik” Türkiye’nin en yaşlı şehirleri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı Devasa şirketi iflastan kurtarmışlardı: Baykar'a büyük nankörlük Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı Kıbrıs-İngiltere hattında sahte donör skandalı! Danimarkalı istedi, Türk çıktı Küresel savunmada dev hamle: Türkiye ile üç ülke KAAN ve ATMACA için güçlerini birleştiriyor Altın güne düşüşle başladı! Güney Kore, Türkiye'ye 'bize verin biz yapalım' demişti: Şimdi de Kanada Ankara'nın kapısını çaldı Ormanın derinliklerinde buldular! Yüzyıllardır kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı

Libya Temsilciler Meclisi'nin Bingazi'de gerçekleştirilen olağanüstü oturumda Türkiye ile 2019 yılında imzalanan Akdeniz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle onaylaması Atina'da şok etkisi yaptı. Yunan basını gelişmeyi manşetlerden duyurarak Miçotakis hükümetini ülkeyi büyük bir diplomatik hezimete sürüklemekle suçlarken, Türk-Libya ittifakının enerji alanındaki iş birliğini genişletmesinin Yunanistan'ın Girit'teki arama faaliyetlerini baltaladığını kabul etti. Ankara'nın stratejik hamleleriyle Akdeniz'deki tüm oyunları boşa çıkardığını belirten Yunan medyası, bu kararın Atina'yı bekleyen karanlık günlerin habercisi olduğunu yazdı.

#1
Foto - Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi'de toplandığı belirtildi. Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019'da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, "Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti" denildi.

#2
Foto - Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı

Söz konusu adım Yunan basınında büyük ses getirdi. Yunan medyası, anlaşmanın Libya ve Türkiye'ye, ekonomik, siyasi ve ulusal güvenlik konularında stratejik avantajlar sağlayacağını ifade etti. Haberlerde ayrıca, kararın Atina'nın tüm girişimlerine rağmen alındığı da dile getirildi. Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, "Parlamento, 2020'de çıkarılan iki kararı oy birliğiyle iptal etti: Bunlardan biri Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan denizcilik ve güvenlik mutabakatlarının onaylanmasını reddeden karar, diğeri ise Ankara ile siyasi ilişkileri kesen karardı" değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı

Gazete kararı, Türkiye için büyük bir başarı olarak yorumlarken, anlaşmanın Libya ve Türkiye'ye, ekonomik, siyasi ve ulusal güvenlik konularında stratejik avantajlar sağlayacağını vurguladı. Protothema sitesi ise haberinde, Doğu Libya'nın Girit'i ortadan kaldıran anlaşmayı onayladığını bildirirken, Ankara'nın Doğu Libya ve Hafter yönetimi ile ilişkilerini yeniden kurmasının ardından bu kararın alındığını duyurdu. Türk-Libya mutabakat zaptının onaylanmasının, Yunanistan için büyük risk anlamına geldiği ifade edilen haberde, "Bu adım, Yunanistan'ın Girit'in güneyinde, Chevron'un iki Yunan açık deniz bloğunda faaliyet gösterdiği arama faaliyetleri nedeniyle Libya ile yaşanan gerginlik döneminin ardından geldi. Mutabakat zaptının onaylanması, Yunanistan ve Libya arasında deniz bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin devam eden görüşmelere de ciddi bir engel teşkil ettiği açıktır" denildi.

#4
Foto - Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı

Doğu Libya ile Ankara arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasında büyük pay sahibi olan Saddam Hafter'in, birkaç ay önce Atina'yı ziyaret ederek iş birliğine istekli olduğunu belirttiği iddia edilen haberde, kararın Atina'da şok etkisi oluşturduğu belirtildi. Militaire gazetesi ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis hükümetinin ülkeyi bir başka diplomatik yenilgiye daha sürüklediğini aktardı. Türk-Libya mutabakat zaptının onaylanmasının şaşırtıcı olmadığının altı çizilen haberde, bu durumun sebebinin yaklaşan kötü şeyleri önlemek için hiçbir şey yapmayan hükümetin beceriksizliğinden kaynaklı olduğu dile getirildi.

#5
Foto - Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı

Haberde, Atina'nın Türk-Libya mutabakat zaptı karşısında "sonuç vermeyen yasadışı adım" sloganının arkasına saklandığını bildiren gazete, "Sonucunu bugün gördük" dedi. Tovima internet sitesi ise haberinde, Türkiye ve Libya'nın kritik bir adıma imza attığını ifade ederek, iki ülkenin enerji arama alanındaki işbirliklerini genişlettiğini duyurdu. 2022'de Ankara ve Trablus'un, Türk şirketlerinin sismik araştırmalar ve sondaj operasyonları yürütmesi için bir çerçeve sağlayan ayrı bir hidrokarbon arama mutabakat zaptı imzaladığı ifade edilen haberde, "Haziran 2025'te Türk Petrol Anonim Şirketi (TPAO), Libya sularındaki dört açık deniz bloğunda sismik araştırmalar yürütmek üzere Libya Ulusal Petrol Şirketi ile bir anlaşma imzaladı. Araştırmalar yaklaşık 10.000 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor ve toplanan verilerin dokuz ay içinde işlenmesi planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kim Jong-Un öldü!'
Dünya

'Kim Jong-Un öldü!'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirerek komaya girdiği ve acil tedavi için Çin'e götürüldüğü iddia edildi.
Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...
Gündem

Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon skandalına ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Nureddin Yıldız, mevcut sistemden büyük ..
O başkanların, o imamın orada işi ne? Rezil mağazaya dualı açılışa öfke
Gündem

O başkanların, o imamın orada işi ne? Rezil mağazaya dualı açılışa öfke

Temmuz ayında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin cami imamının duasıyla açılması rezaleti hafızalardaki yerini korurken bu ..
Libya'dan tarihi Türkiye hamlesi: Boykot kararı iptal edilip onayladılar
Gündem

Libya'dan tarihi Türkiye hamlesi: Boykot kararı iptal edilip onayladılar

Libya parlamentosu Türkiye ile deniz yetki alanı anlaşmasını onaylayarak 2020'deki boykot kararını iptal etme kararı aldı.
Milletvekilini arabayla ezdiler!
Dünya

Milletvekilini arabayla ezdiler!

Avustralya’da bağımsız milletvekili Helen Haines, Wangaratta’daki seçim ofisinin yakınında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Polis,..
Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur!
Dünya

Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur!

Suriye’nin Dera Milletvekili Abdülmevla el-Hariri, soykırımcı israilin ülkenin güneyine yönelik tehditlerine tepki göstererek bölge ülkeleri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23