Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı

Gazete kararı, Türkiye için büyük bir başarı olarak yorumlarken, anlaşmanın Libya ve Türkiye'ye, ekonomik, siyasi ve ulusal güvenlik konularında stratejik avantajlar sağlayacağını vurguladı. Protothema sitesi ise haberinde, Doğu Libya'nın Girit'i ortadan kaldıran anlaşmayı onayladığını bildirirken, Ankara'nın Doğu Libya ve Hafter yönetimi ile ilişkilerini yeniden kurmasının ardından bu kararın alındığını duyurdu. Türk-Libya mutabakat zaptının onaylanmasının, Yunanistan için büyük risk anlamına geldiği ifade edilen haberde, "Bu adım, Yunanistan'ın Girit'in güneyinde, Chevron'un iki Yunan açık deniz bloğunda faaliyet gösterdiği arama faaliyetleri nedeniyle Libya ile yaşanan gerginlik döneminin ardından geldi. Mutabakat zaptının onaylanması, Yunanistan ve Libya arasında deniz bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin devam eden görüşmelere de ciddi bir engel teşkil ettiği açıktır" denildi.