Türk diplomasisi Akdeniz’de tokadı yine bastı! Libya ve Türkiye dev anlaşmayı imzaladı, Yunanistan’ın feleği şaştı
Libya Temsilciler Meclisi'nin Bingazi'de gerçekleştirilen olağanüstü oturumda Türkiye ile 2019 yılında imzalanan Akdeniz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle onaylaması Atina'da şok etkisi yaptı. Yunan basını gelişmeyi manşetlerden duyurarak Miçotakis hükümetini ülkeyi büyük bir diplomatik hezimete sürüklemekle suçlarken, Türk-Libya ittifakının enerji alanındaki iş birliğini genişletmesinin Yunanistan'ın Girit'teki arama faaliyetlerini baltaladığını kabul etti. Ankara'nın stratejik hamleleriyle Akdeniz'deki tüm oyunları boşa çıkardığını belirten Yunan medyası, bu kararın Atina'yı bekleyen karanlık günlerin habercisi olduğunu yazdı.