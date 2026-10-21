İstanbul’daki sel felaketinde şoke eden Acun Ilıcalı iddiası: Esnaf yana yakıla isyan etti
İstanbul'da Cendere Deresi çevresinde büyük bir yıkıma yol açan sel felaketinin ardından Ayazağa ve Kemerburgaz esnafı uğradıkları 15 milyon liralık zararın şokunu yaşarken, gözler bölgedeki tartışmalı yapılaşmalara çevrildi. Depoları ve iş yerleri sular altında kalan esnaf, TV8 binasının bulunduğu kesimde dere yatağının daraltıldığını ve taşkının bu yüzden büyüyerek her şeyi patlattığını öne sürdü. Yetkililerden acil yardım ve teknik inceleme talep eden mağdur esnaf, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için dere güzergahındaki binaların derhal denetlenmesini istedi.