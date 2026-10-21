İstanbul’daki sel felaketinde şoke eden Acun Ilıcalı iddiası: Esnaf yana yakıla isyan etti

Avcı, "Büyük bir afet yaşadık. Araçlarımız, makinelerimiz, dükkanımız selden dolayı su altında kaldı. Çok mağduruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Dere çalışması yapıyoruz dediler ama hiç yapmadılar. Sürekli bina yapıyorlar. TV8'in orada dere boyuna sürekli bina dikiyorlar. O yüzden buralar doldu taştı. Her yeri patlattı" ifadelerini kullandı. İş yerindeki makinelerin, ofislerin ve yazıhanelerin zarar gördüğünü aktaran Avcı, "Aşağı yukarı 15 milyon lira gibi bir hasarımız var. Temizlik çalışmalarını kendi çabamızla yaptık, çamurları temizledik. Yıkamak için dışarıdan su getirdik. Elektrikler kesildi, hiçbir iş yapamadık. Kimse bize yardımcı olmadı. Buradan herkes geldi geçti ama kimse bize uğramadı" dedi.