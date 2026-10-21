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O bölgelere sağanak uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O bölgelere sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak beklendiğini bildirdi.

#1
Foto - O bölgelere sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - O bölgelere sağanak uyarısı!

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

#3
Foto - O bölgelere sağanak uyarısı!

Gece ve sabah saatlerinde sis bekleniyor

#4
Foto - O bölgelere sağanak uyarısı!

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - O bölgelere sağanak uyarısı!

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

#6
Foto - O bölgelere sağanak uyarısı!

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#7
Foto - O bölgelere sağanak uyarısı!

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