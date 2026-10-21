O bölgelere sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak beklendiğini bildirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde sis bekleniyor
Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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